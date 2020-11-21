Порошенко обсудил с послом Канады демократические реформы и борьбу с коррупцией в Украине

Мария Шевчук Политика 14:11, 21.11.2020

Пятый Президент Украины и лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко провел встречу с послом Канады в Украине Ларисой Галадза.

Петр Порошенко поблагодарил за многолетнюю и твердую поддержку Украины со стороны Канады, особенно в вопросе отпора российской агрессии и восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины.

Порошенко встретился с послом Канады в Украине Ларисой Галадза
eurosolidarity.org

Отдельную благодарность лидер "Европейской Солидарности" выразил за помощь Канады в сфере преодоления последствий пандемии коронавируса в нашем государстве.

Значительное внимание было уделено важности демократических реформ в Украине и активизации работы в сфере борьбы с коррупцией.

Порошенко встретился с послом Канады в Украине Ларисой Галадза
eurosolidarity.org

Отмечено критической важности преодолеть конституционный кризис, вызванный решением Конституционного Суда Украины по антикоррупционному законодательству, продолжение реформы правосудия, обеспечения гарантий независимости деятельности Национального антикоррупционного бюро, верховенства права и свободы СМИ.

Порошенко встретился с послом Канады в Украине Ларисой Галадза
eurosolidarity.org

Договорились о дальнейших контактах и координации позиций по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер политической партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Украины Петр Порошенко примет участие в престижном ежегодном Международном форуме по вопросам безопасности в Галифаксе, который состоится 20-22 ноября.

Комментировать
Политика

Смотрите также

Арахамия сдал положительный тест на COVID-19

На Волыни медики перекрыли дорогу: три месяца не платят зарплату. Видео

Эксперт покинул прямой эфир после спора с Азаровым и "слугой": позовете меня, когда клоунада закончится

Так начиналась Революция Достоинства: 10 дней, изменивших мир

"Еле дышала, ее всю трясло": подробности смерти женщины, которую с COVID-19 выгнали из больницы на Черниговщине