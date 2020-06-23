Порошенко обсудил с главой МИД Турции деоккупацию Крыма и партнерство стран

Пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Они обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и безопасность в Черноморском регионе, передает пресс-служба "ЕС".

Со своей стороны Порошенко выразил благодарность турецкой стороне, прежде всего президенту Эрдогану, за твердую и принципиальную позицию поддержки Украины в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Мевлют Чавушоглу отметил определяющий вклад Порошенко как пятого президента Украины в развитие и укрепление стратегического партнерства между Украиной и Турцией.

Также они отметили роль Турции в отстаивании прав крымскотатарского народа, а также обговорили международные усилия по деоккупации Крымского полуострова. Кроме того, во время разговора, была отмечена историческая важность создания единой поместной Православной Церкви Украины в соответствии с вековыми стремлениями украинского народа.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко встретился с послами Балтийских и Скандинавских стран в Украине и выразил благодарность за надежную поддержку Украины со стороны NB7, в частности в контексте вызова пандемии коронавируса.