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30 января • обновлено в 11:42
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Порошенко обсудил с директором МВФ реформы в Украине

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Пятый президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита в Брюссель встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Они, по словам Порошенко, обсудили реформы в Украине (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Еще одна важная встреча в Брюсселе – короткое, но очень содержательное обсуждение с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой относительно позиций по программе МВФ. Это очень важный для Украины вопрос: какие реформы надо сохранить и продолжить и как не допустить свертывания демократических процессов и процессов реформирования экономики, которые были начаты в течение последних пяти лет", – сообщил Порошенко.

Порошенко встретился с директором МВФ Кристалиной Георгиевой

Порошенко встретился с директором МВФ Кристалиной Георгиевой

Напомним, ранее Порошенко в Брюсселе провел встречу с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко встретился в Брюсселе с депутатским активом Группы дружбы Украина в Европейском парламенте.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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фил филька
фил филька
кому ты нужен упоротый старикашка, отправленный народом украины в утиль?))
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