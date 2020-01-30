Порошенко обсудил с директором МВФ реформы в Украине

Пятый президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита в Брюссель встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Они, по словам Порошенко, обсудили реформы в Украине (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Еще одна важная встреча в Брюсселе – короткое, но очень содержательное обсуждение с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой относительно позиций по программе МВФ. Это очень важный для Украины вопрос: какие реформы надо сохранить и продолжить и как не допустить свертывания демократических процессов и процессов реформирования экономики, которые были начаты в течение последних пяти лет", – сообщил Порошенко.

Порошенко встретился с директором МВФ Кристалиной Георгиевой

Напомним, ранее Порошенко в Брюсселе провел встречу с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко встретился в Брюсселе с депутатским активом Группы дружбы Украина в Европейском парламенте.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!