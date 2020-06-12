Порошенко обратился к Зеленскому с призывом не враждовать

Глеб Иванов Политика 11:00, 12.06.2020

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом не враждовать друг с другом, а вместе выступить в защиту Украины.

Об этом он сообщил в эфире канала "Прямой" в ответ на интервью президента, в котором он высказался об отношении к Порошенко. Пятый президент подчеркнул, что "Европейская солидарность" всегда готова подставить плечо власти и совместно выступить на защиту страны от российской агрессии (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Дорогой Владимир Александрович, может, вы с неожиданностью услышите эти слова. Послушайте, вы мне не враг. Я с вами не борюсь. Наоборот, если трудно – наша команда всегда готова подставить плечо, потому что мы очень любим Украину. Мой враг – агрессор, который пришел к нам с оружием. Поверьте, это и ваш враг. Мой враг – те, кто пришли и убивают украинцев. Поверьте, это и ваши враги", – отметил Порошенко.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

Политик подчеркнул, что государственные силы необходимо объединить также и для спасения экономики Украины.

"Сегодня был пересмотрен прогноз украинской экономики: с 5% падения увеличили прогноз до 9% падения. А сегодня будет даже больше. Вы отсутствие хлеба собираетесь заменить попкорном – украинцы очень умная нация, и на это второй раз не поведется. Страну надо объединить, государственные силы надо объединить. И совместно, как в 2014-м, вместе выступить в защиту нашего государства. И тогда будет успех", – сказал пятый президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский сообщил, что Порошенко неоднократно предлагал ему сотрудничать ради помощи Украине, но он отказался.

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