Пятый президент Украины Петр Порошенко вместе с депутатами "Европейской солидарности" призвали Владимира Зеленского продолжить традицию чествования Дня памяти и примирения на государственном уровне. Действующему президенту Зеленского они направили письмо, в котором напомнили, что 8 мая, в день капитуляции нацистской Германии, во многих странах мира отмечают день победы над нацизмом, чтят память павших, говорят о том, как важно не допустить повторения подобной трагедии. Полный текст письма размещен на сайте "Европейской солидарности".

"В Украине в 2015 году введен День памяти и примирения. В этот день на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне традиционно проходила акция "Первая минута мира". Эта торжественная и трогательная церемония стала главным элементом украинского сценария чествования победы над нацизмом, отличного от кремлевского официального так называемого "победобесия", которое агрессивная Россия мастерски использует в гибридной войне с целью удерживать соседние государства в сфере своего влияния", – сказано в письме.

Именно поэтому, настаивают подписанты обращения, Украине важно вместе со всем миром участвовать в чествовании миллионов погибших во Второй мировой войне.

"Призываем отметить День памяти и примирения на государственном уровне и в этом году, учитывая при этом существующие карантинные ограничения. Такая мера еще раз подчеркнет роль Украины в победе над нацизмом в Европе, позволит в это сложное для всего мира время выразить уважение всем, кто боролся за Победу во Второй мировой войне", – отмечают депутаты "Европейской солидарности".

В партии Порошенко призывают власть присоединиться к надлежащему празднованию этой даты, важной и для Украины, и для Европы, и для всего свободного мира.

"Это будет совместный солидарный сигнал для всех тех, кто и по сей день видит в этом дне исключительно свою победу, а не ценности мира без войны, в стабильности и благополучии", – убеждены в "Европейской солидарности".

Порошенко призвал Зеленского провести День памяти и примирения на государственном уровне ЕС

Порошенко призвал Зеленского провести День памяти и примирения на государственном уровне ЕС

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Порошенко назвал саммит "ЕС – Западные Балканы" сигналом готовности к развитию отношений между ЕС и нашей страной. При этом, по мнению пятого президента, Украина должна приложить максимум усилий, чтобы в течение следующего десятилетия занять достойное место среди европейских государств.

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