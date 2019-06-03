ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

Порошенко обратился к Зеленскому перед поездкой в Брюссель и вспомнил Януковича

2.9тЧитать материал на украинском

Пятый президент Украины Петр Порошенко обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому перед его первым официальным визитом в столицу Европейского Союза –​​ Брюссель, который должен состояться 4 июня.

Соответствующий ролик появился на странице Порошенко в Facebook. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Для всей Украины важно, чтобы кроме символов и разговоров мы увидели четкий смысл. Потому что у Януковича тоже было много разговоров о евроинтеграции в то время, когда Украину на самом деле пытались вернуть в Российскую империю", –​​ подчеркнул он.

Новости
"Чуваки и чувихи" Порошенко потроллил Зеленского на съезде своей партии

Порошенко обратился к Зеленскому

Порошенко обратился к Зеленскому

По словам Порошенко, главная задача Зеленского –​​ сохранить наработки в отношениях с ЕС, которые стали результатом работы команды предыдущего президента.

"Сохранить четыре союзы Украины и ЕС энергетический, цифровой, таможенный, а главное подтвердить четкий план по вступлению Украины в НАТО и Евросоюз. Потому что членство в НАТО это безопасность для страны и для гражданина, это мир на условиях Украины. А членство в ЕС это соблюдение прав человека и благосостояние каждого украинца", – отметил он.

"Завтра важный день. Поэтому я желаю успеха и Украине, и ее президенту", – резюмировал Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, какие вопросы затронут лидеры ЕС в ходе встречи с Зеленским. Президент Украины также проведет в Брюсселе переговоры с руководством НАТО.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Европейский СоюзНАТО
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
11
13
Смешно
14
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Крым Андрей
Крым Андрей
А что это за тип такой наглый? Херасе, какая-то свиная рожа президенту какие-то задания даёт, условия ставит.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
CARGO 100
CARGO 100
Опять бухой?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2

Блоги / мнения