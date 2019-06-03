Порошенко обратился к Зеленскому перед поездкой в Брюссель и вспомнил Януковича

Пятый президент Украины Петр Порошенко обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому перед его первым официальным визитом в столицу Европейского Союза –​​ Брюссель, который должен состояться 4 июня.

Соответствующий ролик появился на странице Порошенко в Facebook. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Для всей Украины важно, чтобы кроме символов и разговоров мы увидели четкий смысл. Потому что у Януковича тоже было много разговоров о евроинтеграции в то время, когда Украину на самом деле пытались вернуть в Российскую империю", –​​ подчеркнул он.

Порошенко обратился к Зеленскому

По словам Порошенко, главная задача Зеленского –​​ сохранить наработки в отношениях с ЕС, которые стали результатом работы команды предыдущего президента.

"Сохранить четыре союзы Украины и ЕС – энергетический, цифровой, таможенный, а главное – подтвердить четкий план по вступлению Украины в НАТО и Евросоюз. Потому что членство в НАТО – это безопасность для страны и для гражданина, это мир на условиях Украины. А членство в ЕС – это соблюдение прав человека и благосостояние каждого украинца", – отметил он.

"Завтра важный день. Поэтому я желаю успеха и Украине, и ее президенту", – резюмировал Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, какие вопросы затронут лидеры ЕС в ходе встречи с Зеленским. Президент Украины также проведет в Брюсселе переговоры с руководством НАТО.

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