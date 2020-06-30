Порошенко обратился к правительству из-за наводнений на Прикарпатье: требует срочных действий

Пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко призвал власть немедленно перебросить строительную технику в пострадавшие от разрушительного наводнения районы Прикарпатья, обеспечить людей финансами и строительными материалами, восстановить жилье в кратчайшие сроки.

Свои требования он озвучил во время Согласительного совета в парламенте 30 июня. Порошенко подчеркнул, что решение в ситуации стихийного бедствия должны приниматься немедленно, а бюрократическая волокита, к которой власть заставляет людей в разрушенных стихией населенных пунктах, недопустима.

"Люди срочно нуждаются в нашей помощи. Вы можете себе представить, что женщина, у которой засыпало и разрушило дом, засыпало ее мужа, они нашли его с переломанными ногами, получила предложение от власти, чтобы она сфотографировала, что у нее пострадало, написала заявку о том, как это доказывается, и они подумают – как помочь. Такое поведение власти совершенно неприемлемо. Потому что она с детьми осталась на улице, и мы вынуждены были применять определенные шаги, для того чтобы спасти их ", – подчеркнул Порошенко.

Он поставил в пример международных партнеров Украины, в течение короткого времени организовали доставку гуманитарной помощи в Прикарпатье.

"Я хочу, чтобы мы поучились у наших европейских партнеров, где через механизм гражданской защиты в течение 12 часов Швеция, Италия, помощь из Израиля – бензопилы, мотопомпы для откачки воды, электрогенераторы и другое уже поступают в Украину", – сообщил пятый президент .

Порошенко обратился к правительству за наводнения на Прикарпатье eurosolidarity.org

Он подчеркнул, что в течение 24 часов люди должны получить финансовую компенсацию. Порошенко призвал руководство парламента уже сегодня заслушать чиновников о мерах преодоления последствий наводнения на Прикарпатье, принять изменения в бюджет и организовать парламентский контроль против хищений бюджетных денег.

"Мы немедленно сегодня должны заслушать премьер-министра, сегодня рассмотреть предложения о внесении изменений в бюджет. Сегодня надо будет сформировать – и люди очень просят об этом, – орган парламентского контроля за использованием каждой копейки бюджетных средств, чтобы она не ушла, как это, к сожалению, случается с бюджетными деньгами", – отметил Порошенко.

Он также призвал всех народных депутатов присоединиться к инициативе фракции "Европейская солидарность" перечислить однодневный заработок для пострадавших от наводнения.

"Здесь не надо тянуть одеяло на себя, парламент также должен и символически высказаться", – убежден Порошенко.

Лидер "Европейской солидарности" отметил, что на Прикарпатье необходимо немедленно направить дорожную строительную технику и разблокировать разрушенную инфраструктуру.

"Подчеркиваю: продолжение нашей программы дорожного строительства, которая сейчас называется "Большая стройка", только подсвечено "видосиками" – должны немедленно всю технику, которая там есть – грейдеры, самосвалы, грузовые автомобили, экскаваторы, перебросить на Прикарпатье. На сегодняшний день люди полностью отрезаны от внешнего мира. Строительные материалы должны там быть уже завтра. И я прошу парламент поддержать эту инициативу: немедленно организовать или выступление, или встречу с чиновниками", – заявил Порошенко

Лидер "Европейской солидарности" также поблагодарил волонтерам, которые первыми самоорганизовались и отправили в Прикарпатье гуманитарную помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко заявил, что власти должны немедленно обратиться в Европейский Союз и НАТО, чтобы были задействованы специальные программы гражданской защиты в тех районах Украины, которые страдают от последствий разрушительного наводнения.