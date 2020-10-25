Порошенко обратился к избирателям с благодарностью

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поблагодарил избирателей за активную гражданскую позицию и призвал защитить результаты волеизъявления от фальсификаций.

Он отметил: важно не дать власти и провластным олигархам исказить волю народа. Об этом вечером 25 октября сообщает пресс-служба политсилы.

"Прежде всего я хочу поздравить с тем, что длинная избирательная кампания и день голосования завершились. Мы переходим к послевыборной ночи, чрезвычайно важной, поскольку для любого штаба, который организует избирательную кампанию, 50% – это проведение кампании и донесение смысла участия политической силы в кампании, а остальные 50% – это организация работы по защите и сохранению результатов волеизъявления людей", – отметил Порошенко.

Лидер партии "ЕС" выразил благодарность тем, кто пришел выполнить свой долг как гражданина Украины, несмотря на угрозу COVID-19 и с соблюдением социальной дистанции.

"Хотел бы поблагодарить избирателей. Несмотря на разочарование властью – а явка свидетельствует о том, что люди власти больше не верят, – тем, кто пришли и несмотря на угрозу коронавируса и с соблюдением социальной дистанции сделали свое волеизъявление. Потому что это обязанность каждого гражданина Украины, и очень важно, что сегодня это волеизъявление было продемонстрировано", – заметил пятый президент.

"Большинство проголосовало за европейское будущее Украины, за возвращение страны на рельсы движения в Европу. Чрезвычайно важно, я надеюсь, что те угрозы федерализации государства или тотальной победы российских политических сил в восточных регионах – эти угрозы не оправдались. Так что украинцы продемонстрировали очень ответственное отношение к голосованию", – отмечает Петр Порошенко.

"Хочу поблагодарить и тех добросовестных членов участковых территориальных избирательных комиссий, на плечи которых ложится бессонная ночь после очень тяжелого дня. Очень ответственная работа по защите волеизъявления – а де-факто защиты Украины. Не дать возможность дельцам, преступникам, власти исказить волеизъявление граждан. Я очень рассчитываю на ответственное отношение к своим обязанностям всех участников избирательного процесса", – отметил лидер" Европейской солидарности".

"У нас очень тревожные сигналы из ряда областей Украины. Там, где опросы показывают, что проект власти или другие олигархические проекты, которые защищаются и поддерживаются властью, не проходят сейчас – их будут пытаться "за уши" протянуть до общин, местных советов", – предостерегает Петр Порошенко.

Он отметил, что "Европейская солидарность" стоит на защите волеизъявления граждан. Партия проводит параллельный подсчет голосов, который уже начался и продлится до полного подсчета результатов.

"Я надеюсь, что завтра в течение дня нам удастся обнародовать первые итоги параллельного подсчета голосов. И тот опыт, который у нас есть за последние четыре избирательные кампании, свидетельствует об абсолютной надежности этого механизма", – подчеркнул Порошенко.

"В условиях, когда кто-то будет задерживать подсчет голосов, мы будем действовать эффективно. У нас сформированые мобильные группы, в составе которых есть и депутаты, и юристы, и представители общественных организаций, мы никому не советуем нарушать закон", – предупредил пятый президент Украины.