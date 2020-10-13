Порошенко обнародовал план неотложных мер в борьбе с эпидемией коронавируса

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко обнародовал план мероприятий для преодоления эпидемии COVID-19 и призвал руководителей государства реально оценить опасность, которая надвигается на Украину.

Четкий план мероприятий лидер "ЕС" озвучил в своем видеообращении. Он также назвал действующую власть беспомощной, немощной и безответственной.

"Помните, еще в марте Зеленский назначил себя председателем Координационного совета по противодействию эпидемии, когда больных были единицы. А в мае хвастливо назвал себя мастером спорта по борьбе с коронавируса. Чем не Остап Бендер с сеансом одновременной игры в шахматы? Но, как писали классики , "большой комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни". Поэтому результат "чемпиона" каждый из вас может оценить сам ", – пошутил Порошенко.

Он констатировал – семь месяцев в погоне за ругательствами упущено на видосикы: "Полная потеря контроля за распространением болезни и, главное, доверия к действиям власти. И сейчас Украина – в десятке антилидеров в мире с наихудшими темпам распространения болезни".

66000000000, которые парламент выделил на борьбу с вирусом, растранжиривают не по назначению, на цели, даже отдаленного не касаются борьбы с коронавируса, говорит Порошенко.

"Государство, по данным Счетной палаты, не закупило ни одного аппарата искусственной вентиляции легких. В больницах мало лекарств, тестов, пульсоксиметров. Острый дефицит медицинского кислорода. Постельный фонд заполнены на 70%, и многие города на пороге острого дефицита койкомест. Пациенты не менее 80% расходов платят из собственного кармана. А представьте себе семейного врача, которому некуда положить опасно больного пациента. Водитель скорой, который часами стоит в очереди в приемное отделение ", – заметил пятый президент.

В то же время он предостерег: врачи находятся на грани истощения. Правительство не решил вопрос их страхования, не обеспечил надлежащими средствами защиты.

"Наша команда реализует большую благотворительную программу. Более 50 аппаратов ИВЛ, 157000 защитных костюмов для медиков, 10000 защитных очков, десятки и десятки тысяч тестов ... И продолжаем помогать и защищать. Но оппозиция не может подменить собой власть. Мы можем только ставить ей требования и давать рекомендации. Чтобы смягчить ужасные последствия ее вопиющей некомпетентности, которая лежит в основе ее детской беспомощности ", – отметил Петр Порошенко.

"Первое. И это ультиматум. Надо немедленно позаботиться о защите врачей. Застраховать их, обеспечить костюмами, не задерживать предусмотренные законом трьохсотвидсоткови доплаты.

Второе. На уровне президента и правительства, местной власти разработать и утвердить стратегию дальнейшей борьбы с коронавируса, рассчитанную минимум на 2021. И должно быть четкое понимание, что эпидемиологические мероприятия должны осуществляться без прекращения экономической активности. Эту опцию наши "мастера спорта" использовали еще весной – преждевременно и неэффективно.

Третье. Мы требуем отчета Кабмина о хищении антиковидних средств. Вернуть в Фонд борьбы с коронавируса незаконно изъятые оттуда 35000000000. Направить их на закупку средств индивидуальной защиты для врачей и всего необходимого для больных. НАБУ должна расследовать нецелевое расходование денег. Дельцы, которые решили набить карманы и погреть руки на антиковидному фонде – должны сесть на скамью подсудимых.

Четвертое. Надо разрывать цепи распространения болезни. Сделать тестирование доступным для всех, а не для тех, кто может за это платить бешеные деньги. Прежде всего бесплатно тестировать врачей и учителей.

Пятое. Вернуть 5000000000, изъятых во время секвестра в образования. Направить их на защиту детей и педагогов, на техническое обеспечение дистанционного обучения.

Шестое. Правительство обязано запустить отечественные линии производства средств индивидуальной защиты высокого качества по максимально низкой цене. Так, как это сейчас начал делать "Рошен" с многократными костюмами для медиков. Акции, как это делает наша команда, обеспечив кредит производителям под полтора процента годовых.

Наконец, в каждой области, городе, общине надо создать локальный фонд противодействия коронавируса и принять соответствующие программы, рассчитанные не менее чем на год. Обидно смотреть, как Офис Зеленского и его правительство, с одной стороны, и городские головы, с другой, как ту горячую картофелину перебрасывают ответственность друг на друга ", – отмечает лидер" Европейской солидарности ".

Петр Порошенко также напомнил, что реформа децентрализации дала значительный финансовый ресурс на места, особенно мэрам Киева, областных центров и других крупных городов. Бюджет был увеличен в несколько раз.

"На них тоже лежит ответственность за здоровье и безопасность граждан. Настал момент жестко спрашивать и с них, а не валить все только на Зеленского", – резюмирует Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко вылечился от коронавируса.