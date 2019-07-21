Порошенко обгоняет "Слугу народа" в заграничном округе, Вакарчук – в тройке

В голосовании на заграничных участках на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины партия пятого президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" побеждает политсилу действующего главы государства Владимира Зеленского "Слуга народа".
Об этом свидетельствуют данные 72,54% обработанных бюллетеней, которые появились на сайте Центральной избирательной комиссии.
Так, "ЕС" набрала 30,31% голосов, на втором месте с результатом 27,18% оказалась "Слуга народа", а закрыла тройку политсила Святослава Вакарчука "Голос" – 18,90%.
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Остальные партии необходимых 5% голосов не набрали. "Оппозиционная платформа – За жизнь" получила 4,61%, "Партия Шария" – 4,53%, а ВО "Свобода" – 3,88% голосов.
Порошенко обгоняет "Слугу народа" в заграничном округе
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ЦИК опубликовал первые результаты голосования в многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах в Верховную Раду.
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