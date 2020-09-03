Порошенко – об отравлении Навального: это пощечина Западу, который ищет мира с Путиным

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что возможное отравление Российского оппозиционного политика Алексея Навального с использованием химического оружия – это очередное подтверждение преступной сущности Кремля.

Как Порошенко написал на своем канале в Telegram, возможное покушение на убийство оппозиционера доказывает, что для российского президента Владимира Путина нет никаких "красных линий", никаких моральных предохранителей.

"Ради сохранения власти и продвижения своих неоимперских амбиций российские власти готовы убивать любого, кто представляет угрозу путинскому авторитарному режиму. Отравление Навального – это пощечина апологетам пересмотра отношений Запада с Россией, восстановление "обычного положения дел" и любителям поискать стремлений к миру в глазах Путина. Надеюсь, что по решительным и громким декларациям демократический мир усилит санкционный режим против Кремля", – написал Порошенко.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины отреагировало на доказательства отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы "Новичок". В заявлении МИД говорится, что Украина осуждает очередной преступный акт российской власти, которая продолжает наступление на демократию и права человека в РФ и за рубежом.

Петр Порошенко / Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, военные эксперты пришли к выводу, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".