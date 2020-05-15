Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что продление запрета российских соцсетей является правильным решением. За три года он доказал свою эффективность.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Порошенко напомнил, что впервые такое решение было принято его командой три года назад.

"Указ президента продлить запрет российских соцсетей в Украине, впервые внедренный моей командой три года назад, считаю правильным. Но странно, почему тянули до последнего дня? Что выжидал Офис президента и почему медлил – вопрос открытый. Верховная Рада в такой ситуации должна сказать свое слово. Я благодарен народным депутатам своей и других фракций, которые созвали внеочередное заседание и голосованием выразили принципиальную политическую позицию", – отметил он.

Порошенко отметил, что за три года запрет соцсетей страны-агрессора доказал свою эффективность. По данным Интернет-ассоциации Украины, доля украинских интернет-пользователей, которые ежедневно посещают "ВКонтакте", упала с 54% до 10%. За тот же период ежедневная доля украинских посетителей "Одноклассников" снизилась с 35% до 10%.

"Это в значительной степени лишает Россию одного из ключевых инструментов в гибридной войне против Украины, уменьшает возможность инфильтрации идей "русского мира" и промывания мозгов российской пропагандой. А также уменьшает возможность сбора персональных данных и наносит удар по работе российских спецслужб. Показательно, что пятая колонна в лице ОПЗЖ голосовала против. Тем больше значит, что запрет российских соцсетей – доброе дело для Украины", – написал Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении запрета российских сайтов и социальных сетей.