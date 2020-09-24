Порошенко о выборах: украинцев заставляют выбирать между Россией и Беларусью

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что, проголосовав за партию ОПЗЖ, украинцы выберут жизнь, как в России, а отдав голос за "Слугу народа" – получат авторитаризм Беларуси.

Во время выступления на партийной конференции в Ромнах на Сумщине в четверг, 24 сентября, Порошенко отметил, что украинцы, которые хотят жить, как в Европейском Союзе, должны голосовать только за "Европейскую солидарность".

"Если ты хочешь жить в России – или как в России, голосуй за ОПЗЖ, за пятую колонну России. Если ты хочешь жить, как сейчас в Беларуси – чтобы ты на улицу не вышел, дубинками тебя гоняли, а считали голоса на выборах так, чтобы с трех процентов перечислили на все 70 и от народа ничего не зависело – голосуй за "Слуг народа". Хочешь, чтобы Украина стала членом Европейского Союза – нет другой альтернативы, как голосовать за "Европейскую солидарность" и наших выдвиженцев ", – сказал Порошенко.

Он отметил, что партия "ЕС" – единственная всеукраинская проевропейская политическая сила.

"Мы наладим очень эффективное сотрудничество с нашей фракцией в облсовете. Мы наладим эффективное сотрудничество с нашими фракциями в городских советах, с нашими народными депутатами в Верховной Раде. Это парламентский спецназ, который защищает украинцев", – напомнил лидер партии.

Порошенко отметил, что за полтора года "Евросолидарность" проявила себя как серьезная оппозиционная сила.

"Опираясь на поддержку активной части общества, мы остановили множество антиукраинских или просто нелепых, некомпетентных, дилетантских инициатив монобольшинства", – отметил Порошенко.

"В самые тяжелые времена наша с вами команда спасла страну, остановила российскую агрессию, не дала нас затянуть инструментами гибридной войны в растерзание государства, остановила экономический кризис, обеспечила экономический рост. Мы единственные, кто последовательно отстаивает курс нашей страны на членство в Европейском Союзе, в НАТО и записали это в Конституцию", – заявил лидер партии.

Порошенко подчеркнул: первая и главная стратегическая задача "ЕС" на выборах в Сумской области и по всей стране – противодействие московскому реваншу.

"Это особенно важно в приграничных областях. Чтобы предотвратить это, Украина нуждается в сильной оппозиции. Подчеркиваю – не только в Киеве, не только во Львове, Одессе, Тернополе. Обязательно в каждой области, в каждом городе, в каждой общине", – убежден пятый президент.