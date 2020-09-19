Порошенко – о сокращении расходов на ВСУ в бюджете-2021: эта власть не любит армию

Развитие Вооруженных сил не в приоритете нынешней власти. Об этом свидетельствует сокращение расходов на армию в проекте бюджета на 2021 год. Такое мнение пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко выразил в ходе областной партийной конференции в Виннице.

Также Порошенко резко раскритиковал приказ о введении штрафов за огонь в ответ на обстрелы со стороны врага на Донбассе, который накануне, 18 сентября, обнародовали в СМИ.

"Вынуждены признать – эта власть не любит армию. Это заключается не только в том, что сократили расходы на армию Украины, которая находится в состоянии войны. А и в приказе, который вышел вчера. Они собираются штрафовать воина, который открывает огонь при нападении на него оккупанта, и даже не стесняются. Они говорят, что это, в их понимании, является путем к миру", – возмутился Порошенко.

В то же время, отметил пятый президент, у Зеленского увеличивают финансирование силовых органов, которые все чаще в ручном режиме используются для преследования оппозиции, волонтеров и патриотов.

"На армию и на солдата у них денег нет, а на силовые структуры есть. На 40 процентов выросли расходы на ГБР. Почему выросли расходы? Потому что их очень любят, а любят потому, что они установили мировой рекорд Гиннеса – против Петра Порошенко возбуждено 58 уголовных дел, больше всего в мире. За Минские соглашения, Керченский пролив, приказ о контрнаступлении, оборону Донецкой и Луганской областей, назначение руководителей военных формирований", – перечислил Порошенко.

Он отметил, что таким образом власть подрывает позиции Украины в международных судах.

"Они возбудили уголовные дела по кляузам Коломойского, его клики, Януковича и заместителей главы его администрации, которые сейчас возглавляют вместе с его адвокатами силовые структуры", – констатировал Порошенко.

Порошенко выступил на конференции в Виннице eurosolidarity.org

Политик напомнил, что последние полтора года были непростыми для всех патриотов-государственников – об этом свидетельствуют уголовные дела против Софии Федины и Маруси Зверобой, и жестокое избиение заключенного Кремля Владимира Балуха, который сейчас борется за жизнь.

"Игнорирование и травля наших защитников – это реалии сегодняшней жизни", – резюмировал лидер "Европейской Солидарности".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Порошенко резко раскритиковал синхронное голосование "Слуги народа" и ОПЗЖ о создании комиссии по отбору председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры. По мнению лидера "ЕС" такая коалиция и "ручной" руководитель САП приведут к потере Украиной безвизового режима с ЕС.