Порошенко о санкциях против России: единство ЕС – залог победы над агрессией

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поприветствовал продолжение Советом Европейского Союза санкций против России.

На своей странице в Facebook он подчеркнул, что единство демократического мира является залогом победы над агрессией.

"Приветствую решение Совета ЕС продлить на полгода экономические санкции против России за агрессию против нашей страны. Важно, что демократический мир борется вместе с нами единым солидарным фронтом за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", – написал Порошенко.

Пятый президент подчеркнул: это тот запас прочности, который мы строили годами и который остается надежным фундаментом украинской борьбы и сейчас.

"Вместе мы точно победим! Агрессор уйдет из оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма а Украина вместе с ЕС и НАТО будут строить совместное демократическое будущее", – убежден лидер "Европейской солидарности".

Как сообщал OBOZREVATEL, Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза одобрил продление санкций против России за нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины.