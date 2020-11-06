Порошенко – о санкциях против Лукашенко: ау, украинская власть, вы ждете одобрения России?

Украинская власть должна последовать примеру Европейского союза и ввести санкции против незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко, чтобы поддержать белорусский народ.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в прямом эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online 6 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам Порошенко, Украина не должна кого-то поддерживать или кого-то навязывать, поскольку это исключительное конституционное право белорусского народа.

"Но наш интерес в том числе и с точки зрения безопасности, чтобы Беларусь не потеряла свой суверенитет и независимость. В противном случае это будет означать, что граница с агрессором станет длиннее на 200 тыс. км. И опасность для Украины увеличится в разы", – пояснил пятый президент.

Он также высказал удивление по поводу того, что Украина не ввела санкции против белорусского диктатора Лукашенко вслед за Европейским союзом.

"Сейчас ЕС ввел санкции против Лукашенко. Ау, украинская власть… Чего вы ждете? Если вы претендуете на европейский вектор, если вы координируете свои действия с лучшим стратегическим партнером, вы одобрения России ждете? Или вы очень заняты чем-то?" – сказал Порошенко.

Он также добавил, что Украине нужно поддерживать белорусский народ, а также суверенитет и независимость белорусского государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет Европейского Союза утвердил дополнительный санкционный список за фальсификацию выборов в Беларуси. В частности, они затронули и незаконно избранного президента Александра Лукашенко. После этого аналогичный шаг предприняла и Канада.