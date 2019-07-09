Порошенко о саммите "Украина-ЕС": в декларации нет "Азовских санкций" и "Северного потока-2"

Саммит "Украина-ЕС", который состоялся в понедельник, 8 июля, в Киеве, является положительным фактом, однако в его итоговом документе не зафиксированы ключевые позиции развития дальнейшего сотрудничества Украины с европейскими партнерами.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в эфире телеканала "Украина", информирует пресс-служба политсилы.

Порошенко отметил, что были предложения проводить саммит в декабре или в феврале следующего года, однако, добавил пятый президент Украины, он категорически не допускает того, чтобы в отношениях Украины и Евросоюза были большие перерывы. Также он рассказал, что на саммите подписали документы, которые разрабатывались его командой еще год или два назад.

Петр Порошенко Пресс-служба "ЕС"

"Позиции по развитию причерноморского и приазовского побережья, поддержке децентрализации очень важны по текущей работе. Положительно и то, что одобрена четкая позиция поддержки Украины в войне против страны-агрессора – Российской Федерации. Мне приятно, что мы продолжили ту линию, которая была предложена мной еще год назад. Речь идет о следующих после плана "Восточного партнерства" шагах "Четырех союзов", – подчеркнул лидер партии "ЕС".

Он пояснил, что имеет в виду таможенный, энергетический, шенгенский и цифровоой союзы, которые будут полезны простым гражданам. Порошенко добавил, что цифровой союз дает бесплатный роуминг во всех странах Евросоюза, энергетический – это энергетическая безопасность Украины, а таможенный и шенгенский дают свободу передвижения для граждан и товаров.

Однако, отметил пятый президент Украины, ключевых договоренностей не удалось достичь.

"Первое, что не удалось сделать, – это наметить пути углубления санкций. Было заявление по морякам. Но мы подготовили "Азовский пакет" санкций. Если Путин не освобождает их – то должна быть соответствующая реакция Евросоюза и наказание. Санкции – это не инструменты наказания. Это фактор давления по обязательствам выполнения решений арбитража относительно украинских моряков, которые были выиграны в соответствии с моими директивами", – напомнил Порошенко.

По его словам, также не удалось добиться, чтобы в итоговую декларацию были вставлены вопросы "Северного потока-2".

Лидер "Европейской солидарности" пояснил, что для реализации инициативы "Четырех союзов" нужно иметь не декларативные заявления, а дорожную пошаговую карту.

"Мы готовы помогать Украине, мы – государственники, и ни в коем случае для нас позиция "чем хуже, тем лучше" не может быть приемлемой. Программа, которая предусматривает кооперацию с ЕС, требует кропотливой фактически круглосуточной работы, к которой я призываю и парламент, и правительство, и президента. Тот факт, что мы сегодня опять не выступаем единой командой, является плохой услугой для Украины, команда которой должна восприниматься так, как воспринималась наша делегация в ПАСЕ", – убежден Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер партии "ЕС" дал важные советы Зеленскому перед саммитом "Украина-ЕС". Также Порошенко призвал президента воспользоваться саммитом для ускорения вступления в ЕС.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram