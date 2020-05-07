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7 мая • обновлено в 12:38
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Порошенко о саммите "ЕС – Западные Балканы": это сигнал готовности к развитию, Украина не должна отставать

4.3т
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Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко приветствовал результаты саммита "ЕС – Западные Балканы", который состоялся в онлайн-формате.

На своей странице в сети Facebook он отметил, что саммит дал четкие сигналы готовности Евросоюза к дальнейшему развитию, и Украина должна быть частью этого процесса.

"Амбициозные результаты онлайн-саммита "Евросоюз – Западные Балканы"! Радует и вдохновляет подтверждение европейской перспективы для Западных Балкан и решение о начале предвступительных переговоров с Северной Македонией и Албанией. Ведь это четкие сигналы готовности ЕС к дальнейшему развитию и объединения континента, утверждение общих демократических ценностей и противодействия сложным вызовам современности", – отметил Порошенко.

Порошенко о саммите "ЕС – Западные Балканы": это сигнал готовности к развитию, Украина не должна отставать

Политик поздравил Андрея Пленковича с успешным результатом председательства Хорватии в Совете ЕС. "Верю, что в ближайшее десятилетие все страны Западных Балкан займут свое достойное место в Объединенной Европе", – написал он.

"В этом марафоне Украина не должна отставать. Сегодня как никогда нужны целенаправленная и самоотверженная работа, высокопрофессиональная команда власти, взаимодействие с гражданским обществом и креативным ответственным бизнесом. В ее основе – общие демократические ценности, стратегические национальные интересы Украины, независимость нашего государства, его безопасность и благополучие. Наш путь к успеху – это эффективное внедрение реформ, укрепление демократических институтов и выполнения Соглашения об ассоциации", – подчеркнул политик.

Порошенко напомнил, что искренне исповедовал эти принципы во время своей президентской каденции и продолжает активно продвигать их сейчас с командой "Европейской солидарности" и всеми проевропейскими демократическими украинскими политическими силами.

"Только вместе мы вернем Украину к нашему общему европейскому дому", – подытожил он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Петр Порошенко призвал власти ввести страхование медицинских работников на случай заболевания коронавирусом и внес соответствующие предложения в парламент.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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хiлай вiктор
хiлай вiктор
Парашка - вор до сих пор на воле и о че-то еще вещует.
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Iva Vit
Iva Vit
Шахматный турнир в городе Нью Васюки.Из Васюков полетят сигналы на Марс.
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Kарлова Вера
Kарлова Вера
Вот ведь бpexун. На этот саммит Украина приглашена не была. Про нее там вообще не вспоминали, у них своих прoблeм выше крыши. Зато Петруха cкaчет, демонстрирует, что он де с Европой. И кстати, все страны, что подававшие заявки на вступление в ЕС страны, пpoлетают, как фанeра над Парижем. Им в ЕС нищeтa не нужна, корми вас потом. Сейчас то вы в кредиты за лазите все глубже, это им выгодно. Так что, скaчите дальше. Вами еще не все yнитазы в ЕС отмыты.
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