Порошенко – о решении Рады по недостоверному декларированию: Зеленский с коррупцией не борется, он ее крышует

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко выразил недовольство решением Верховной Рады об ответственности за незаконное декларирование и назвал ряд критических аргументов.

Свою позицию он выразил в Facebook, отметив, что денежные пороги для наказания завышены, а само наказание – слишком мягкое.

"Это лучше, чем ничего. Это лучше, чем никакой ответственности. Вот так, если коротко, можно описать результат", – заметил пятый президент.

Он сообщил, что в течение нескольких часов после принятия решения партия "Европейская Солидарность" внесла законопроект, который предусматривал восстановление статуса кво с жесткой уголовной ответственностью за ошибки в декларировании.

"А что, монобольшинство уже распустили? Или уже нет 254 депутатов, за которых Зеленский принимал персональную ответственность, когда вел их на выборы? Что им мешало восстановить закон за несколько дней? Ответ прост. Это мы привыкли декларироваться с 2016 года, а новые лица испугались декларирования", – возмутился лидер "ЕС".

Он отметил, что время затягивалось только из-за нехватки голосов и отсутствия политической воли президента.

"Волынку тянули сорок дней только из-за нехватки голосов у монобольшинства. И из-за отсутствия политической воли Зеленского – обеспечить силами собственной коалиции восстановления реальной ответственности за сознательные ошибки в декларациях. Его, как оказалось, в этой истории интересовало только одно – подмять под себя Конституционный Суд. А с коррупцией он не борется. Он ее крышует, и поэтому решил стать личным адвокатом господина Татарова (заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров – ред.)", – отметил Порошенко.

Он отметил, что "Европейская Солидарность" будет настаивать на рассмотрении своего законопроекта об уголовной ответственности и усилении конкурсных основ при назначении судей КС с привлечением комиссии международных экспертов, которая проверяла на добродетель кандидатов в Высший антикоррупционный суд.

Напомним, 4 декабря Верховная Рада Украины приняла компромиссный законопроект об ответственности за декларирование недостоверной информации. В частности, введен ряд штрафов.

"Европейская Солидарность" будет настаивать на рассмотрении своего законопроекта Facebook Петра Пороошенко

Порошенко возмутился решением Рады по незаконному декларированию Facebook Петра Пороошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Слуге народа" заявили, что эффективным способом воздействия на топ-чиновников за ложь в декларации были бы общественные работы.