Порошенко о расстрелах в урочище Сандармох: Кремль пытается стереть 'неудобную правду'

Пятый президент Петр Порошенко почтил память убитых во время одной из крупнейших карательных операций НКВД – массовых расстрелов в урочище Сандармох в российской Карелии в 1937 году.

В обращении, опубликованном на сайте пресс-службы "Европейской солидарности", Порошенко напомнил, что 83 года назад в разгар советского большого террора в течении пяти страшных ночей с 27 октября по 4 ноября 1937 года 1111 его узников были расстреляны сталинскими палачами.

"Среди убитых – священник из Ватикана, который собирал данные о нарушениях прав человека в Советском Союзе, известные деятели культуры, науки, военные, техническая интеллигенция, духовенство. По оценкам исследователей в Сандармохе нашли свой последний приют в целом более 9500 человек 58 национальностей, среди которых – более 300 украинцев", – написал политик.

Он напомнил, что среди наиболее известных украинских-жертв палачей – Лесь Курбас, Николай Кулиш, Николай Зеров, Марко Вороной, Валерьян Пидмогильный, Сергей Грушевский, Владимир Чеховский, Антон, Остап и Богдан Крушельницкие, Павел Филипович, Алексей Влызько, Валерьян Полищук, Григорий Эпик, Олекса Слисаренко, Михаил Яловой.

"Такой высокой стала цена сопротивления украинцев тоталитарному кровавому сталинскому режиму. Сейчас Кремль отчаянно пытается стереть "неудобную правду", потому что она диссонирует с современной путинской пропагандой – прямой последовательницей сталинизма. Но украинцы как никто знают, что память о мертвых оберегает живых. А болезненные уроки истории призывают к единению", – подытожил пятый президент.