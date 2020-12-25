Порошенко о годовщине избиения Татьяны Черновол: соратники Януковича вернулись во власть

В ночь с 24 на 25 декабря 2013 была жесткого избита журналистка, активистка Евромайдана Татьяна Черновол, против которой сегодня фабрикуют уголовное дело. Через 7 лет после ее избиения соратники Януковича возвращаются во власть и чинят расправу над участниками Революции Достоинства.

Об этом в Facebook написал пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

"Семь лет назад, в ночь с 24 на 25 декабря приспешники Януковича зверски избили Татьяну Черновол. Она чудом осталась жива. Убивали ее, а не она, как это сейчас пытается выдать "Фемида "95-го квартала", – убежден Порошенко.

Он напомнил действующему президенту Владимиру Зеленскому о нелепых шутках, звучавших со сцены "Квартал 95", о событиях на Майдане многолетней давности.

"Помните отвратительную и бесчеловечну шюутку, что можно добывать электричество, если протестующих в шерстяной одежде бить эбонитовыми палочками. Зеленский до сих пор не нашел в себе мужества извиниться за эту мерзость перед участниками Революции Достоинства. Это он вернул на властные должности одиозных людей Януковича, которые сейчас мстят и чинят расправу над героями Майдана. Это он по требованию Путина снял со скамьи подсудимых беркутов, которые расстреливали героев", – напомнил пятый президент.

При этом, по мнению политика, Татьяна Черновол и во время Революции Достоинства, и после нее демонстрировала мужество. несокрушимость и готовность бороться за правду.

"Я восхищаюсь силой духа Татьяны – она всегда была и сейчас является человеком мужественным и несокрушимым. В ту ужасную ночь она выжила, выстояла и, вопреки планам преступников, продолжила борьбу за правду. А правда обязательно победит!", – отмечает Порошенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 15 декабря 2020 года Государственное бюро расследований выдвинуло официальное подозрение экс-депутату Татьяне Черновол в убийстве сотрудника офиса "Партии регионов" во время Революции Достоинства. По версии следствия именно Черновол руководила поджогом офиса этой политсилы на улице Липской в столичном правительственном квартале. Пожар случился 18 февраля 2014 года. Он стал причиной смерти сотрудника офиса Владимира Захарова, который находился в здании и отравился угарным газами.

Сама Черновол назвала подозрение "полным бредом". С поддержкой журналистки выступил и Петр Порошенко, который считает обвинения против Черновол политическим преследованием оппонентов, которому не может быть места в демократической стране.