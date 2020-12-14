Порошенко о деле генерала Назарова: Генштаб РФ потирает руки

Дело генерала ВСУ Виктора Назаров – это прецедент, который может иметь далеко идущие последствия для обороноспособности Украины.

Об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко написал в Facebook. Он отметил, что для Кремля перекладывание ответственности на украинского военного – это идеальный вариант избежания наказания за военные преступления.

"Я внимательно слежу за делом генерала Назарова. Понимаю его моральную и правовую сложность. Чувствую общественный резонанс. Разделяю и боль родных украинских воинов, погибших на борту ИЛ-76. Их убил Путин. Более того, он и дальше собирается воевать с Украиной", – подчеркнул Порошенко.

"Убежден, в российском Генштабе потирают руки – ответственность за российские преступление переведена на украинского генерала. Идеальный вариант для агрессора. А вагнеровцев, среди которых были и те, кто непосредственно причастен к сбиванию самолетов, российские "кроты" в офисе президента Украины вернули Путину. За считанные часы до того, как те должны оказаться в руках украинского правосудия. Человеческие жизни превыше всего, это бесспорно. Но дело Назарова – это прецедент, который может иметь далеко идущие последствия для обороноспособности страны", – предостерег лидер "Европейской Солидарности".

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 декабря Днепровский апелляционный суд отклонил апелляцию генерала Назарова, которого приговорили к 7 годам заключения за сбивание самолета Ил-76 и гибели украинских военных 2014 года. Теперь генерал намерен подавать кассацию.