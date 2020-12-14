Порошенко о деле генерала Назарова: Генштаб РФ потирает руки

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Политика
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Петр Порошенко выразил свою позицию по делу генерала Назарова

Дело генерала ВСУ Виктора Назаров – это прецедент, который может иметь далеко идущие последствия для обороноспособности Украины.

Об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко написал в Facebook. Он отметил, что для Кремля перекладывание ответственности на украинского военного – это идеальный вариант избежания наказания за военные преступления.

"Я внимательно слежу за делом генерала Назарова. Понимаю его моральную и правовую сложность. Чувствую общественный резонанс. Разделяю и боль родных украинских воинов, погибших на борту ИЛ-76. Их убил Путин. Более того, он и дальше собирается воевать с Украиной", – подчеркнул Порошенко.

"Убежден, в российском Генштабе потирают руки – ответственность за российские преступление переведена на украинского генерала. Идеальный вариант для агрессора. А вагнеровцев, среди которых были и те, кто непосредственно причастен к сбиванию самолетов, российские "кроты" в офисе президента Украины вернули Путину. За считанные часы до того, как те должны оказаться в руках украинского правосудия. Человеческие жизни превыше всего, это бесспорно. Но дело Назарова – это прецедент, который может иметь далеко идущие последствия для обороноспособности страны", – предостерег лидер "Европейской Солидарности".

Порошенко считает дело генерала Назарова прецедентом, который может иметь далеко идущие последствия для обороноспособности страны

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 декабря Днепровский апелляционный суд отклонил апелляцию генерала Назарова, которого приговорили к 7 годам заключения за сбивание самолета Ил-76 и гибели украинских военных 2014 года. Теперь генерал намерен подавать кассацию.

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