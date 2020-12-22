Порошенко о деле генерала Дроздова: ответственность за трагедию решили положить на одного человека

Попытка положить единоличную ответственность за трагедию учебного самолета АН-26 в Харьковской области на командующего Воздушных Сил ВСУ, генерал-полковника Сергея Дроздова – это очередная атака на всех, кто защищает Украину от российской агрессии.

Об этом написал пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в Facebook. Он отметил, что дискредитация боевых офицеров наносит ущерб обороноспособности нашего государства.

"Наша армия, которой украинцы доверяют больше всего из всех государственных институтов, испытывает очередные атаки. Слишком часто власть назначает "крайними" людей в военной форме. Киборг генерал Марченко. Андрей Антоненко "Рифмастер". Теперь этот список пополнил генерал Сергей Дроздов", – пишет Порошенко.

Пятый Президент отмечает, что всех шокировала страшная катастрофа учебного военного самолета АН-26 в Харьковской области, которая случилась 25 сентября 2020. "Этот день навсегда останется трагическим в нашей современной истории. Невозможно передать всю боль и отчаяние родных и близких 26 погибших курсантов. Вечная память и сочувствие их родным", – пишет Порошенко.

Он также отмечает, что государственная комиссия, которая расследует катастрофу, называет комбинацию причин трагедии: полеты были организованы с нарушениями, к подготовке курсантов немало замечаний, экипаж подготовлен недостаточно. "Но ответственность за трагедию решили положить на одного человека. Печально известное ГБР уже вручило подозрение командующему Воздушных Сил ВСУ, генерал-полковнику Сергею Дроздову. На днях состоится судилище", – констатирует пятый Президент.

Порошенко отмечает – это опять тот случай, когда нельзя молчать.

"Сергей Дроздов больше 40 лет отдал службе в армии, имеет более двух тысяч часов налета. Получил три боевых ордена, два из которых – за войну против российского агрессора. Один из военных, на знаниях и опыте которого держится боеспособность украинской армии", – убежден Петр Порошенко.

"Кому выгодна дискредитация лучших представителей украинского офицерства? Прежде всего Кремлю и всяким татаровым и другим януковичам, которых вернул к власти Зеленский. Убежден – атаки на армию не добавят баллов тому, кто стремительно теряет доверие. Но они обескровливают нашу обороноспособность. И этого точно нельзя допустить", – отмечает лидер "Европейской Солидарности".

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