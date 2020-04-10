Порошенко о деле Чорновол: это реванш антимайдана!

Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал обыски, которые следователи ГБР провели в доме народного депутата восьмого созыва, участницы Майдана Татьяны Черновол символом реванша антимайдана.

Как передает пресс-служба партии "Европейская солидарность", Порошенко обратился к президенту Владимиру Зеленскому с требованием остановить произвол, который, по его убеждению, дискредитирует Украину в глазах всего мира.

"Это сегодня ужасный символизм. Это означает победу антимайдана. Победа сил реванша. Я думаю, что очень символично, когда адвокат Януковича обыскивает и выдает подозрение, и пытается арестовать вдову героя АТО, мать 2 детей, активистку Майдана, на которую было совершено покушение. Когда они выпускают бойцов Беркута, которые расстреливали Майдан, и арестовывают активистов Майдана", – подчеркнул Порошенко.

"Это точно неприемлемо. Мы не оставим это без реакции", – отметил Порошенко.

Он сообщил, что по его информации это дело сопровождается многочисленными нарушениями закона.

"Начиная от суда, которое это рассматривал, – это печально известный Печерский суд, который штампует подобные решения, несмотря на юрисдикцию Шевченковского суда для ГБР. И завершая тем, как проходили обыски, изъятие вещей, издевательства над вдовой, активистом за подписями бывшего адвоката Януковича" , – подчеркнул Порошенко.

Напомним, Государственное бюро расследований после обыска 10 апреля сообщило бывшему народному депутату Татьяне Чорновол о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога офиса "Партии регионов" в 2014 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ГБР начало досудебное расследование по факту возможного нарушения Чорновол общественного порядка – она пролезла на территорию бюро через забор с колючей проволокой.