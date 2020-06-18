Порошенко о делах против него: месть мелких людей, которые стремятся вернуть режим Януковича

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что так называемые дела против него – это мелкая месть лиц, пытающихся в Украину вернуть режим образца Януковича.

Об этом он заявил на многотысячном митинге под стенами Печерского суда, где ему должны были избирать меру пресечения в так называемом "деле Семочко".

"Впервые за 28 лет независимости Украины президент Украины идет в суд, где 100% их прокуроры требуют ареста. Друзья, это мелкая месть мелких, закомлексованих людей. Ничтожная месть ничтожных лиц, которые не любят Украину. Но мы с вами точно их не боимся, потому что с нами правда и мы с вами вместе много лет демонстрировали способность защитить Украину. и сделаем это в этот раз", – подчеркнул Порошенко.

По его убеждению, власть стремится превратить Украину в страну Януковича с отсутствием верховенства права, с преследованием оппозиции, заигрыванием перед Россией, с пытками над патриотами, над студентами, произволом Беркута.

"Мы с вами заплатили очень высокую цену за Украину, и поэтому я благодарю каждого из вас за то, что не остались равнодушными. Это выглядит надругательством над нашими ценностями, которые мы с вами строили 5 лет моего президентства", – напомнил лидер "Европейская солидарности ".

"Год назад украинцы поверили в чудо, которое им ложно обещали со всех телеканалов. Но чуда не произошло. А как только пошла наша команда, у них все начало рушиться. Начала рушиться экономика, обеспечение армии, противодействие коронавирусу и даже сегодня в парламенте их зеленое правительство не смогло получить утверждение своей же программы. Почему так произошло? Потому программы нет. Эксперимент над страной с новыми лицами оказался пшиком", – резюмировал Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Печерский районный суд Киева 18 июня принял отложить заседание по избранию Порошенко меры пресечения до 1 июля.