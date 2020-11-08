Порошенко – о борьбе с COVID-19 в Украине: власть живет в параллельном мире

Петр Порошенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" назвал основные индикаторы, которые показывают, готова система здравоохранения эпидемии. Он отметил, что власть оторвана от реальной ситуации и рапортует о вымышленных достижениях. Об этом сообщается на сайте "Европейской Солидарности".

"Мы живем в разных странах. Вот когда вы увидите цифры, что у вас 100500 тысяч коек, все они оборудованы, – только вы до них не можете достучаться, вы поймете, что вам врут", – отметил Порошенко.

Он напомнил, что на цели, хотя бы отдаленно связанные со здравоохранением, власти потратили менее 30% средств коронавирусного фонда, который был создан еще весной.

"Штаб был создан еще в марте, возглавил его президент. В мае Зеленский сказал, мы уже "мастера спорта по преодолению коронавируса", мы чемпионы Европы, у нас все решено. Вопросы к главе штаба: почему не закуплены кислородные концентраторы в каждую кровать, 50 тысяч? Не нужны кровати, не оборудованные подачей кислорода. Все, кто болеют и нуждаются в госпитализации, имеют воспаление легких – все нуждаются в кислороде. Они деньги направили на строительство дорог, где воровали, вместо того, чтобы купить кислородные станции, чтобы оборудовать больницы, чтобы оборудовать реанимационные кровати", – констатировал пятый президент.

"Из 66 миллиардов сегодня потрачено уже 38 млрд грн, 65-70 процентов от этой суммы было потрачено, начиная от дорог – и заканчивая заработной платой сотрудников МВД, почти 5 млрд. Забрали деньги у местных советов, забрали деньги у культуры, из короновирусного фонда приняли решение сейчас правительством выделить 100 млн на съемки видосиков", – напомнил Порошенко.

По его словам, своими действиями и бездействием власть обрекла часть украинцев на смерть или инвалидность.

"Моя позиция: мы могли сделать с марта гораздо больше вместе. И не сделали. И поэтому значительная часть украинцев или умрут, или останутся инвалидами. Потому что врачи вам расскажут, какие будут последствия, если не провести качественную реабилитацию. Сколько длится воспаление легких после того, как получили отрицательный тест", – возмущается Петр Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" также напомнил, что фракция Зеленского изуродовала законопроект о страховании медицинских работников от коронавируса.

"Мы внесли законопроект, вы обещали нам поддержку, что мы застрахуем врачей на случай болезни. Количество врачей, которые заболели, ежедневно увеличивается, так как они идут, как солдаты, в бой. И нам заблокировали страховку врачам, если они заболели, но не стали инвалидами. До сих пор мы не защитили врачей. У них нет защитных костюмов, у них нет масок, у них нет оборудования. Только частный бизнес наладил производство этого всего в Украине", – подчеркнул Порошенко.

Он перечислил те показатели, которые должны существовать в стране, которую описывают представители власти в публичных выступлениях - и которых нет в реальной Украине сегодня.

"Возьмите индикаторы – когда вы сможете за 40 минут сделать тест. Когда вам предоставит государство бесплатную маску в той необходимости, которая есть. Когда вы можете быть госпитализированным по показаниям сразу. И когда вас могут после этого реабилитировать – это будет означать, что мы приехали в "их" страну. А пока ситуация абсолютно ужасная", – заметил Порошенко.

Пятый президент обратился к властям с требованием выполнять свои обязанности и начать не на словах, а на деле бороться с коронавирусом.

"Не подходите, пожалуйста, к тяжело больным пациентов с позиции статистики. Срочно восстановите средства коронавирусного фонда изменениями в бюджет. Добавьте туда 38 млрд, и то, что мы должны были сделать в марте, сделайте сейчас. Не дозвониться сейчас на горячую линию, не выезжает мобильная бригада к больному. Люди столкнулись с огромными проблемами ", – предостерег Петр Порошенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Петр Порошенко обратился к властям с требованием открыть ведомственные больницы и "Феофанию" для больных COVID-19: так лидер крупнейшей оппозиционной фракции в парламенте отреагировал на тревожную информацию об отсутствии мест для госпитализации больных коронавирусной болезнью украинцев, поступающей практически со всех уголков страны.

Кроме того, Порошенко подчеркнул: частично ответственность за распространение болезни, смерти и увечья украинцев, которые ею заболеют, лежит на депутатах, которые голосовали за несовершенный проект бюджета-2021. В главной смете страны, убежден политик, недостаточно учтена необходимость противодействовать как эпидемии, так и внешней агрессии РФ на Донбассе.