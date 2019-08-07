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Порошенко ночью вернулся в Украину: фото и видео

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Пятый президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из ОАЭ в ночь на 7 августа. Его борт приземлился в аэропорту Жуляны.

Об этом сообщает "Страна". Самолет вылетел из аэропорта Рас-эль-Хайма в Дубаи 6 августа в 20:35 по киевскому времени и приземлился в 02:30. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

"Номер борта OH-WIK. Рейс JEF11. Порошенко на этом же борту летел неделю назад из Киева", – сообщил изданию источник в Госпогранслужбе.

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Покинул Жуляны Порошенко c семьей на двух Mercedes, один из которых атаковали 25 июля после допроса в Госбюро расследований.

Ранее ряд СМИ распространил фейковую информацию о том, что якобы Петр Порошенко отказался от госохраны и срочно покинул Украину. При этом указывалось, что Порошенко с семьей поехал в Турцию – Стамбул.

Порошенко вернулся в Украину

Порошенко вернулся в Украину

Страна

Порошенко вернулся в Украину

Порошенко вернулся в Украину

Страна

Порошенко вернулся в Украину

Порошенко вернулся в Украину

Страна

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко 25 июля прибыл в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетеля.

Лидер партии "ЕС" приехал за 15 минут до запланированного времени, при этом за несколько минут до этого руководитель ГБР Роман Труба заявил, что Порошенко на допрос приезжать не собирался.

После допроса четверо мужчин напали на автомобиль Порошенко. В сети появилось видео с моментом атаки.

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина Киев
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филипп филипыч
филипп филипыч
а говорили не приедет испугается. значит договорился.
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