Порошенко не платил Трампу: в АП разъяснили скандальную информацию

Сообщение британской телерадиокомпании ВВС о том, что президент Украины Петр Порошенко платил деньги за встречу с главой США Дональдом Трампом, является ложью и клеветой, рассказали в Администрации президента.

ВВС в своем расследовании, ссылаясь на источники, заявило о том, что адвокат американского лидера Майкл Коэн якобы получил секретный платеж в размере 400 или 600 тысяч долларов за организацию встречи Трампа с Порошенко в июне 2017 года.

"Откровенная ложь, клевета и фейк. Именно так мы оцениваем дезинформацию о том, что встреча президентов Украины и США была организована за деньги", - написано в официальном заявлении Администрации президента.

Кроме того, фейк опроверглиличный адвокат президента США Майкл Коэн и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, недавно вошедший в команду личных адвокатов Трампа.

Отмечается, что украинско-американский саммит в июне прошлого года был организован исключительно официальными дипломатическими каналами, в частности посольством Украины в США.

"Считаем, что распространенная откровенная дезинформация является частью фейковой кампании по дискредитации украинско-американских отношений, а также персональной атакой на президентов Украины и США. Поскольку в процессе подготовки данного материала был проигнорирован комментарий о недостоверности этой информации, мы требуем его опровержения. В случае, если это не произойдет, оставляем за собой право подать иск в суд", - заявили в администрации Порошенко.

Петр Порошенко и Дональд Трамп

Как писал OBOZREVATEL, ранее у Порошенко анонсировали новую встречу с Трампом.