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Порошенко не платил Трампу: в АП разъяснили скандальную информацию

17.5тЧитать новость на украинском

Сообщение британской телерадиокомпании ВВС о том, что президент Украины Петр Порошенко платил деньги за встречу с главой США Дональдом Трампом, является ложью и клеветой, рассказали в Администрации президента.

ВВС в своем расследовании, ссылаясь на источники, заявило о том, что адвокат американского лидера Майкл Коэн якобы получил секретный платеж в размере 400 или 600 тысяч долларов за организацию встречи Трампа с Порошенко в июне 2017 года.

"Откровенная ложь, клевета и фейк. Именно так мы оцениваем дезинформацию о том, что встреча президентов Украины и США была организована за деньги", - написано в официальном заявлении Администрации президента.

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Кроме того, фейк опроверглиличный адвокат президента США Майкл Коэн и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, недавно вошедший в команду личных адвокатов Трампа.

Отмечается, что украинско-американский саммит в июне прошлого года был организован исключительно официальными дипломатическими каналами, в частности посольством Украины в США.

"Считаем, что распространенная откровенная дезинформация является частью фейковой кампании по дискредитации украинско-американских отношений, а также персональной атакой на президентов Украины и США. Поскольку в процессе подготовки данного материала был проигнорирован комментарий о недостоверности этой информации, мы требуем его опровержения. В случае, если это не произойдет, оставляем за собой право подать иск в суд", - заявили в администрации Порошенко.

Петр Порошенко и Дональд Трамп

Как писал OBOZREVATEL, ранее у Порошенко анонсировали новую встречу с Трампом.

Персоны
Дональд ТрампПетр Порошенко
Место
Украина
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Шевченко Олег
Шевченко Олег
Только не надо бла бла :) Трамп никогда бы с этой хрюшкой бесплатно не пустил бы его в свой кабинет. Петюне лучше бы эти деньги пустить, чтобы завочик свечной под Киевом построить, хоть десяток заробитчан бы обеспечил работой.
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Яковлев Михаил
Яковлев Михаил
Шевченко Олег, Хрюша-это ты, олег-тролль. И всё быдло росиянское, не можете жить свободными. Нах...й в сортир, пуйла мочить.
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