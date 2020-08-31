Порошенко назвал "врагов" и "дилетантов" на местных выборах

Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал главных политических врагов, которые будут участвовать в местных выборах.

Выступая на съезде партии "Европейская солидарность", ее лидер отметил, что от избирательной кампании будет зависеть и судьба Украины в целом.

"Мы сегодня собрались, чтобы принять важное решение об участии партии в местных выборах. Эти выборы только формально локальные. Но от результата этой общенациональной кампании зависит не только исправность городской канализации или качество сельской дороги, но и судьба страны в целом", – сказал Порошенко.

Лидер "ЕС" отметил, что прежде всего политсила должна сформировать мощные фракции во всех облсоветах. По его словам, прежде всего это важно на юге и востоке страны, чтобы минимизировать результат "Оппозиционной платформы – За жизнь".

"Наша задача там - минимизировать результат ОПЗЖ. ОПЗЖ – это враг, это пятая колонна, которая сознательно работает на Россию, на Москву, на Кремль, на Путина", – подчеркнул Порошенко.

Также он высказался о партии "Слуга народа", назвав ее политическими оппонентами "ЕС".

"По поводу "слуг", это – наши политические оппоненты. Они – дилетанты, которые не способны управлять страной. Они развалили управления государством и несут такую же угрозу для местного самоуправления. В Украине наступит полный коллапс, если не подстраховаться профессиональным местным самоуправлением. Именно таких кандидатов на должности городских голов и председателей ОТГ должна предложить "Европейская Солидарность"", – отметил лидер партии.

Он добавил, что на выборах одной из задач "ЕС" является защита реформы децентрализации.

""Европейская Солидарность" идет на местные выборы для того, чтобы защитить одну из ключевых реформ нашей команды – децентрализацию, результаты которой воплощены в новых дорогах, новом транспорте, отремонтированных школах и детских садах, освещенных улицах и тому подобное. Это происходит не только потому, что мэры-лидеры местных партий такие профессиональные, но еще и потому, что инициированная нашей командой децентрализация дала деньги на места в интересах местных общин", – пояснил Порошенко.

Лидер "ЕС" добавил, что нынешняя власть может отобрать это.

"В течение года она уже неоднократно запускала свои клешни в карманы общин. Только сильная в масштабах всей Украины оппозиция способна дать власти по рукам. И такая оппозиция - это "Европейская Солидарность"", – добавил Порошенко.

Напомним, что 31 августа в Киеве проходит съезд партии "Европейская солидарность". OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию мероприятия.