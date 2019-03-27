Порошенко назвал условия начала переговоров с Путиным

Политический диалог между Украиной и Россией будет возможен после деоккупации Крыма и части Донбасса и освобождения украинских политзаключенных и военнопленных.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, такой подход поддерживает "абсолютное большинство украинцев и настоящие международные партнеры".

"Только когда будет прекращена оккупация, выведены оккупационные войска с оккупированных территорий Донбасса и Крыма, когда прекратится война, когда будут освобождены украинские политзаключенные включительно с украинскими моряками, мы вернемся к политическому диалогу с РФ", – сказал президент.

Петр Порошенко Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко также рассказал об угрозах главы России Владимира Путина во время боев за Дебальцево на Донбассе.

При этом глава государства подчеркнул, что именно Путин является его главным оппонентом на выборах.

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