|Политика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

Порошенко назвал условия начала переговоров с Путиным

5.3тЧитать материал на украинском

Политический диалог между Украиной и Россией будет возможен после деоккупации Крыма и части Донбасса и освобождения украинских политзаключенных и военнопленных.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, такой подход поддерживает "абсолютное большинство украинцев и настоящие международные партнеры".

"Только когда будет прекращена оккупация, выведены оккупационные войска с оккупированных территорий Донбасса и Крыма, когда прекратится война, когда будут освобождены украинские политзаключенные включительно с украинскими моряками, мы вернемся к политическому диалогу с РФ", – сказал президент.

Новости
Команду Порошенко обвинили в создании масштабной "сетки" на Донетчине: журналисты назвали имена

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко также рассказал об угрозах главы России Владимира Путина во время боев за Дебальцево на Донбассе.

При этом глава государства подчеркнул, что именно Путин является его главным оппонентом на выборах.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Путин
Место
Украина
Поделиться в Facebook
9
Комментарии
5
66
Смешно
21
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
CARGO 100
CARGO 100
Про катера в Керчи забыл. Уже не нужны?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
"Мы вернемся к политическому диалогу с РФ" - вы только посмотрите, как завуалированно звучит фраза "выплата кацапами контрибуции"
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
andrei andrei
andrei andrei
Ну славненько. Пецько сам начертал себе красную линию. Деоккупация Крыма уже произошла. Крым вернулся в Россию. Разговора не будет. Давай, до свидания:-)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения