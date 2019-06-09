"Звездная команда!" Порошенко называет первую десятку своей партии: кто эти люди

Политическая партия "Европейская солидарность" пятого президента Украины Петра Порошенко объявила список кандидатов, с которыми пойдет на внеочередные выборы в Верховную Раду 2019.
Отметим, что в этот раз в список вошли в своем большинстве совершенно новые лица, так как партия изменила подход и концепцию. В частности, "Европейская солидарность" провела общественные праймериз.
Итак, OBOZREVATEL предлагает познакомиться поближе с людьми, которых пятый президент Украины ведет в Раду нового созыва (обновляется по мере оглашения имен).
Андрей Парубий – председатель Верховной рады Украины с 14 апреля 2016 по 21 мая 2019. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (27 февраля — 7 августа 2014 года). Первый заместитель председателя Верховной рады Украины (с 4 декабря 2014 по 14 апреля 2016 года). Народный депутат Украины (с 25 декабря 2007 года). 31 мая 2019 года принял участие в съезде партии Европейская солидарность, где сообщил о решении участвовать в будущих выборах с "командой единомышленников".
Андрей Парубий
LIGA.net
Ирина Геращенко – первый заместитель председателя Верховной рады Украины с 14 апреля 2016 по 21 мая 2019. Народный депутат Украины VI, VII и VIII созывов. Заслуженный журналист Украины. Награждена орденом княгини Ольги.
Скриншот с видео
Скриншот с видео
Михаил Забродский – украинский военачальник. Командующий Высокомобильными десантными войсками Вооруженных сил Украины с марта 2015 года (с 2017 года — Командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины). Герой Украины (2014), генерал-лейтенант (2016). С ноября 2017 по март 2018 года — командующий силами АТО, задействованными в вооружённом конфликте на Донбассе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Пятый президент Украины Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность" (переименованная партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность") 31 мая.
Партия также существенно обновила состав центрального совета и президиума. В руководящие органы партии вошли известные общественные активисты, волонтеры, ветераны АТО, журналисты, эксперты. В частности, волонтер, голос львовского Евромайдана, доцент Львовского университета София Федина; ветеран АТО, боец 95-ой отдельной десантно-штурмовой бригады аэромобильных войск Александр Погребинский; первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко; тележурналист Виталий Гайдукевич; основатель группы волонтеров "Крылья Феникса" Юрий Бирюков.
4 июня "Европейская солидарность" официально присоединилась к семье Европейской народной партии. ЕНП – это объединенная общеевропейская политическая партия, объединяющая национальные христианско-демократические и консервативные партии. ЕНП является крупнейшим общеевропейским партийным объединением Европы и после последних выборов в Европарламент сохранила за собой большинство.
Порошенко заявил, что его партия "Европейская Солидарность" будет реализовывать на практике принцип равенства мужчин и женщин.
Ранее в БПП обсуждали возможность выдвижения лидера политической силы Петра Порошенко на пост премьер-министра Украины.
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