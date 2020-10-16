Порошенко назвал партии, которые "подрывают европейское будущее Украины"

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", и политический проект "За майбутнє", созданный в интересах Игоря Коломойского, подрывают в парламенте европейское будущее Украины.

Во время выступления в Киеве лидер партии "Европейская солидарность" отметил, что, в частности группа "За майбутнє" вредила безвизу

"Среди тех политических сил, которые своим голосованием вредили безвизу и подрывали европейский курс Украины, была партия с таким красивым названием "За майбутнє". Она не жалеет денег на рекламу. За чье будущее она борется? За будущее Коломойского. На чьих телеканалах? На каналах Коломойского. За чьи деньги они сейчас заклеили всю страну? Нет, не за деньги Коломойского – за деньги вкладчиков "Приватбанка", за деньги с "Укрнафты". За те более пять миллиардов долларов, которые он вывел из банка, а государство должно компенсировать людям за счет средств налогоплательщиков", – сказал Порошенко.

Политик отметил, что его команда поставила край "этому насосу, который выкачивал из Украины деньги".

"И сейчас по всему миру возбуждены уголовные дела, и суды. Его разыскивают за мошенничество и отмывание денег. И только в Украине ему простили все. Только в Украине он возбудил дело в суде по возврату ему ПриватБанка. Это делается под защитой и прикрытием Зеленского" , – отметил Порошенко.

Пятый президент также подчеркнул, что "инициатива" Зеленского относительно пожизненного заключения коррупционерам прежде всего должна касаться Коломойского.

"Нас очень беспокоит антизападная и антиевропейская риторика "За майбутнє". Представьте, что вчера формальный лидер этой "будущности" Палица, младший партнер Коломойского, договорился до того, что мол и безвиз Украине не нужен. И Запад, мол, высасывает из Украины. Такая риторика заимствована у российской пропаганды против Украины. Нас хотят лишить западной поддержки", – предостерег лидер "Европейской солидарности".

Он также напомнил об интервью Коломойского газете "Ньюс-Йорк Таймс", в котором тот заявил, что Украина должна отказаться от сотрудничества с МВФ и ЕС и взять деньги у президента страны-агрессора Владимира Путина. А пролитая на войне кровь, по мнению Коломойского, "забудется".

"Мы должны все сделать для того, чтобы не дать им это забыть, для чего шесть лет Украина проливала кровь. Вы хотите доверить свое будущее и будущее ваших детей тем политикам, которые душу и тело положили в карман Коломойского?", – подчеркнул Порошенко.

Он также отметил, что Зеленскому не помогут сомнительные манипулятивные опросы, которые противоречат законодательству.

"В офисе президента кто-то сказал, что этот опрос якобы и есть демократия. Это – ложь и манипуляция. Подобно тому, как шапито с артистами недоучками – не является высоким искусством, опрос от Зеленского не является демократией. Это – предложение "95 квартала" доверчивым избирателям еще раз сыграть в наперстки. Следите за руками!", – предостерег Порошенко.

"Пришло время, когда власть должна не задавать вопросы, а нести ответственность. Не спрашивать, а отвечать – и о расходах из короновирусного фонда, и о другом сделанном за полтора года. И за несделанное – так же", – подчеркнул Порошенко.

"Проведение в день голосования "опроса" – это осквернение Конституции Украины, европейских и международных избирательных стандартов. Это шулерство", – подчеркнул лидер "Европейской солидарности".