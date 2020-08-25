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Порошенко назвал демократию в Беларуси вопросом нацбезопасности Украины и обратился к власти

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Политика
1,1 т.
Петр Порошенко

Лидер "ЕС" Петр Порошенко. (24tv.ua)

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко раскритиковал нынешнюю украинскую власть за отсутствие четкой позиции относительно событий с протестами в соседней Беларуси.

По его убеждению, это вредит не только имиджу Украины, но и угрожает ее национальной безопасности. Мнением политик поделился во время телемарафона в эфире украинских телеканалов, передает пресс-служба "ЕС".

"Мне кажется, что украинское руководство еще находится в избирательной гонке. В международной политике так нельзя, есть принципы. Есть ужасная угроза, что Украина снова возвращается в печальные времена многовекторности. Нет. На двух стульях сидеть нельзя. Мы идем в Европу? Принимайте европейские принципы свободы и демократии, в частности избирательного процесса. Если выборы не соответствуют критериям ОБСЕ – скажите о том, что выборы нечестные", – призвал руководство государства Порошенко.

Он отметил, что в этом контексте не нужно говорить о том, кто должен быть президентом в Беларуси, ведь это дело даже не Европы, США или России, а исключительно белорусского народа. Однако, подчеркнул лидер "ЕС", стандарты выборов должны соответствовать принципам демократии и волеизъявления.

"Речь идет о национальной безопасности нашего государства. У нас почти 2 тыс. км общей границы. И если Беларусь будет аннексирована Российской Федерацией, это означает, что и в Чернигове, и в Житомире на наших границах будут стоять российские оккупационные войска. И в Киев, и к западным границам Украины это будет 100-150 км. И это точно не соответствует национальным интересам Украины. Поэтому наша позиция – мы за то, чтобы Беларусь сохранила свою независимость, свой суверенитет", – заявил политик.

Он подчеркнул, что сейчас происходит ползучая аннексия со стороны России. Помешать ей сможет белорусский народ, однако и Украина должна выразить свою четкую поддержку.

"То, что 200-300 тысяч по всей стране, не боясь зверского нападения ОМОНа, абсолютно безумных действий силовиков, люди вышли на улицу и защищают демократию – хочу подчеркнуть, каждый белорус это делает в том числе и в национальных интересах Украины. Потому что в наших интересах суверенное, независимое, желательно европейское, но точно демократическое государство", – подытожил Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко призвал власти Беларуси прекратить насилие против своих граждан, освободить политзаключенных и провести досрочные президентские выборы. Он отметил, что Беларусь сползает в пучину хаоса и политической неопределенности.

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