Порошенко назвал демократию в Беларуси вопросом нацбезопасности Украины и обратился к власти

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко раскритиковал нынешнюю украинскую власть за отсутствие четкой позиции относительно событий с протестами в соседней Беларуси.

По его убеждению, это вредит не только имиджу Украины, но и угрожает ее национальной безопасности. Мнением политик поделился во время телемарафона в эфире украинских телеканалов, передает пресс-служба "ЕС".

"Мне кажется, что украинское руководство еще находится в избирательной гонке. В международной политике так нельзя, есть принципы. Есть ужасная угроза, что Украина снова возвращается в печальные времена многовекторности. Нет. На двух стульях сидеть нельзя. Мы идем в Европу? Принимайте европейские принципы свободы и демократии, в частности избирательного процесса. Если выборы не соответствуют критериям ОБСЕ – скажите о том, что выборы нечестные", – призвал руководство государства Порошенко.

Он отметил, что в этом контексте не нужно говорить о том, кто должен быть президентом в Беларуси, ведь это дело даже не Европы, США или России, а исключительно белорусского народа. Однако, подчеркнул лидер "ЕС", стандарты выборов должны соответствовать принципам демократии и волеизъявления.

"Речь идет о национальной безопасности нашего государства. У нас почти 2 тыс. км общей границы. И если Беларусь будет аннексирована Российской Федерацией, это означает, что и в Чернигове, и в Житомире на наших границах будут стоять российские оккупационные войска. И в Киев, и к западным границам Украины это будет 100-150 км. И это точно не соответствует национальным интересам Украины. Поэтому наша позиция – мы за то, чтобы Беларусь сохранила свою независимость, свой суверенитет", – заявил политик.

Он подчеркнул, что сейчас происходит ползучая аннексия со стороны России. Помешать ей сможет белорусский народ, однако и Украина должна выразить свою четкую поддержку.

"То, что 200-300 тысяч по всей стране, не боясь зверского нападения ОМОНа, абсолютно безумных действий силовиков, люди вышли на улицу и защищают демократию – хочу подчеркнуть, каждый белорус это делает в том числе и в национальных интересах Украины. Потому что в наших интересах суверенное, независимое, желательно европейское, но точно демократическое государство", – подытожил Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко призвал власти Беларуси прекратить насилие против своих граждан, освободить политзаключенных и провести досрочные президентские выборы. Он отметил, что Беларусь сползает в пучину хаоса и политической неопределенности.

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