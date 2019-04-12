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Порошенко назвал дату прекращения огня на Донбассе

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Пасхальное перемирие на Донбассе, которое анонсировал президент Украины Петр Порошенко, будет официально объявлено 18 апреля на Skype-конференции Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Об этом глава украинского государства рассказал в интервью отечественным телеканалам в Париже, где состоялась его встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Первое, о чем удалось договориться, 18 числа будет объявлено на Skype-конференции представителями контактной группы режим прекращения огня, который будет посвящен Пасхе", – рассказал Порошенко о результатах переговоров с Макроном.

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Петр Порошенко

Петр Порошенко

twitter.com/poroshenko

Российской стороне украинский президент пообещал "донести сигналы" для создания условий, которые позволят сразу после президентских выборов в Украине приступить к серьезным переговорам в "нормандском формате".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко рассказал, что договорился с лидерами Франции и Германии о проведении саммита "нормандского формата" после выборов в Украине.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Выборы 2019
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Белый господин
Белый господин
Не понимаю, почему нужно было ждать выборов, причём второго тура, чтобы объявить перемирие? Не верю я ему.
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Питон Каа
Питон Каа
А почему о перемирии на Донбассе Порошенко с Макроном договаривался? Макрон решает такие вопросы? На территории Украины? Или Порошенко соврал, или Макрон над ним поиздевался.
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Юг Руси
Юг Руси
"Первое, о чем удалось договориться, .............................. режим прекращения огня, который будет посвящен Пасхе." - всё-таки удалось договориться с хранцузом! Хоть Петька и сопротивлялся, но Микрон смог его убедить! 🤣
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