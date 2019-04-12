Порошенко назвал дату прекращения огня на Донбассе

Пасхальное перемирие на Донбассе, которое анонсировал президент Украины Петр Порошенко, будет официально объявлено 18 апреля на Skype-конференции Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Об этом глава украинского государства рассказал в интервью отечественным телеканалам в Париже, где состоялась его встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Первое, о чем удалось договориться, 18 числа будет объявлено на Skype-конференции представителями контактной группы режим прекращения огня, который будет посвящен Пасхе", – рассказал Порошенко о результатах переговоров с Макроном.

Петр Порошенко twitter.com/poroshenko

Российской стороне украинский президент пообещал "донести сигналы" для создания условий, которые позволят сразу после президентских выборов в Украине приступить к серьезным переговорам в "нормандском формате".

Сьогодні з Еммануелем Макроном та Ангелою Меркель вдалося досягти домовленості, що 18 квітня під час Skype-конференції тристоронньої контактної групи буде проголошено про Великоднє припинення вогню на Сході України. pic.twitter.com/77ErwYtC7g — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 апреля 2019 г.

Буде звернення до РФ, щоби вона забезпечила перший крок імплементації миру — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 апреля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко рассказал, что договорился с лидерами Франции и Германии о проведении саммита "нормандского формата" после выборов в Украине.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!