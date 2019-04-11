Порошенко назначил судей Антикоррупционного суда Украины: полный список

Президент Петр Порошенко назначил 38 судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционного высшего антикоррупционного суда.

Об этом пресс-служба главы государства в Facebook.

"У вас все есть все рычаги, все инструменты, чтобы быть успешными. Моя роль завершается теперь и сейчас, во время вашей присяги. ... Я рад что в суде будут работать и судьи, и адвокаты, и ученые. Я уверен что каждый из вас поверил в реформу, поверил в этот суд и начал с нового листа", - заявил Порошенко во время назначения.

В соответствии с указом президента на должность судей Высшего антикоррупционного суда назначены: Елена Танасевич, Игорь Строгий, Виктор Маслов, Леся Федорак, Оксана Олейник, Татьяна Гавриленко, Андрей Бицюк, Олег Колиуш, Виталий Дубас, Виталий Крикливый, Ярослав Шкодин, Олег Федоров, Владимир Воронько, Виктор Ногачевский, Алексей Кравчук, Наталья Мовчан, Олег Ткаченко, Екатерина Широкая, Тимур Хамзин, Евгений Крук, Ольга Саландяк, Екатерина Сикора, Вера Михайленко, Лариса Задорожная, Инна Белоус, Маркиян Галабала, Сергей Мойсак.

Судьями апелляционной палаты Антикоррупционного суда стали: Сергей Боднар, Валерия Черная, Инна Калугина, Виктор Панкулич, Андрей Никифоров, Даниила Чорненькая, Дмитрий Михайленко, Владимир Цикало, Игорь Панаид, Николай Глотов, Александр Семенникова, Виталий Марчак.

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