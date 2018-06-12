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Порошенко напомнил Трампу о Будапештском меморандуме

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Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что США учтут недостатки всех заключенных ранее договоров о ядерном разоружении, давая свои гарантии безопасности КНДР.

Так, в своем Twitter глава государства в контексте гарантий безопасности США при денуклеаризации Северной Кореи вспомнил Будапештский меморандум, одним из гарантов которого были США.

Согласно этому документу Украина отказалась от своего ядерного вооружения, понадеявшись на гарантии безопасности России, которая впоследствии развязала вооруженные действия на Донбассе и аннексировала Крым.

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"Надеюсь, что гарантии безопасности США в отношении денуклеаризации на (Корейском) полуострове будут должным образом учитывать недостатки Будапештского меморандума по Украине", - написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидеры США и КНДР по итогам встречи в Сингапуре подписали итоговое соглашение о признании достигнутого на саммите прогресса. Позже были опубликованы четыре основных тезиса соглашения.

Персоны
Дональд ТрампПетр Порошенко
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andrei andrei
andrei andrei
Петя что, со стакана временно слез? Писатель хренов... Постит в авральном режиме всякую чушню в надежде на то, что твиттер все стерпит?:-)
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