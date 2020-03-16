"Крым – это Украина!" Порошенко мощно напомнил о годовщине "референдума" на полуострове

Цивилизованный мир никогда не признает результатов так называемого "референдума" в Крыму 16 марта 2014 и аннексии украинского полуострова Российской Федерацией.

Об этом на своей странице в Facebook написал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Он напомнил, что шесть лет назад российский агрессор устроил на нашей крымской земле свой незаконный "референдум".

"Под дулами российских автоматов произошло показательное издевательство над украинским суверенитетом и территориальной целостностью. На весь мир Кремль продемонстрировал свое пренебрежение к международному праву и принципам добрососедства. И получил законное наказание, которое и сегодня сдерживает его враждебные аппетиты, а также постоянно приближает день возвращения Крыма под украинский суверенитет!", – написал Порошенко.

Он отметил, что цивилизованный мир не признал и не признает результаты голосования на незаконном российском "референдуме", как и не признает незаконной аннексии Россией украинского полуострова.

"Глубоко благодарен всем нашим международным партнерам за несокрушимую позицию непризнания незаконной аннексии Крыма, противодействие ползучей оккупации акваторий Черного и Азовского морей и твердую поддержку украинской борьбы за восстановление суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Наша борьба продолжается. Крым – это Украина!", – подчеркнул Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ровно шесть лет назад, 16 марта 2014 года, в контролируемой российскими военными Автономной Республике Крым был проведен незаконный референдум о присоединении полуострова к России.

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