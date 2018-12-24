''Порошенко нападет на Украину'': пропагандисты Кремля запустили новый фейк

Российские пропагандисты высказали безосновательное мнение, что президент Петр Порошенко готовит провокации и намерен "напасть на Украину".

"Вариантов немного. Самый реалистичный - это удар Киева по Донбассу. Весь декабрь Украина стягивала дополнительные войска - сначала к Мариуполю. Но когда Москва официально заявила о подготовке здесь Киевом наступления, Украина начала наращивать группировку у Горловки. Замысел прост - отрезать "ЛНР" от "ДНР". А для оправдания атаки готовится инсценировка химической диверсии", - пишет "Комсомольская правда".

Второй вариант, по убеждению кремлевских журналистов, - обострение на границе с Крымом, например, обстрел в районе Перекопа, чтобы вызвать ответный огонь, результаты которого будут засняты иностранными журналистами.

Петр Порошенко "Капитал"

"Третий вариант - самый простой - тут ничего выдумывать не надо. Банально снова отправить на убой через Керченский пролив военные корабли. Турчинов (секретарь СНБО Александр Турчинов. – Ред.) даже пригласил поучаствовать в этой авантюре западных наблюдателей. Не учел одного - Россия может спокойно пропустить украинские корабли, если, конечно, они не начнут наглеть и нарушать все на свете", - отмечает издание.

Есть еще вариант четвертый, убеждены пропагандисты, - атаковать Приднестровье, где стоят российские миротворцы.

"Пятый вариант - совсем глупый. Но нынешний Киев способен и на него - провокация на границе материковой России. За которую придется отвечать. А дальше во всех случаях - крики в прессе, с трибуны ООН и так далее", - добавили журналисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко заявлял, что Путин стягивает к границам Украины военных и технику. В ответ Украина перебросила десантно-штурмовые войска на защиту побережья Азовского и Черного морей от возможной агрессии РФ.

По словам президента, Украина имеет доказательства резкого наращивания количества вооруженных сил России вдоль российско-украинской границы и в Азово-Черноморском бассейне.