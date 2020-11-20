Порошенко накануне Дня Достоинства и Свободы: украинцы твердо убеждены, что будущее страны – в членстве в ЕС

В отличие от нынешней власти, миллионы украинцев, общественные деятели, журналисты, дипломаты уважают и отмечают День Достоинства и Свободы, поскольку четко убеждены, что будущее Украины – в членстве в ЕС.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время телемарафона в эфире телеканалов "Прямой", "Эспрессо" и "5 канал". Он отметил, что считает День Достоинства и Свободы вторым днем рождения независимой Украины.

"В украинском народе уже на генетическом уровне присутствует отличие от того, что происходит в Беларуси, от того, что происходит в России. Мы другие – потому что мы очень высокую цену заплатили за наше право быть независимыми и за наше право быть европейскими", – подчеркнул Порошенко.

"Украинцы пять лет гордились тем, что мы движемся в Европу. Украинцы верили в то, что в конце концов мы получим полномасштабное членство в Европейском Союзе", – убежден Порошенко.

"21 числа – и я очень хорошо помню этот день – украинцы вышли не для того, чтобы менять власть. Не для того, чтобы требовать повышения уровня жизни – это неправда. Украинцы вышли, потому что они не согласны с тем, что в них забрали право двигаться в Европу, считать себя европейским народом", – отметил пятый президент.

"Стала ли поддержка европейского курса за эти годы больше – или меньше? Больше. Что этому способствовало? Пять лет реформ. Только безвиз – вспомните, когда 11 июня 2017 наша команда вводила безвиз, что говорили тогда наши критики. Они говорили – он никому не нужен, безвизом могут воспользоваться только несколько тысяч человек, а остальные как сидели, так и будут сидеть по своим домам. И украинцы ярко продемонстрировали – нет", – констатировал Порошенко.

"Я хочу очень поблагодарить украинский народ, 70% которого, несмотря на тотальную кампанию фейковых новостей, дискредитацию европейского и евроатлантического направлений, твердо убеждены, что будущее Украины – в членстве в ЕС. Что безопасность Украины – особенно после грубой агрессии России – есть только в НАТО. Это мощная прививка против 70-летнего обмана, отравления нашей нации", – отметил пятый президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко встретился во Львове с семьями погибших Героев Небесной Сотни и осудил вторжение силовиков в музей их памяти. Он заверил, что "ЕС" не позволит уничтожить украинство и память народа.