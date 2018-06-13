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Порошенко наградил подавшего в отставку Жебривского

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Главу Донецкой областной государственной администрации Павла Жебривского, который подал в отставку, наградили орденом князя Ярослава Мудрого.

Президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий указ, сообщает пресс-служба главы государства.

"За значительный личный вклад в государственное строительство, многолетнее добросовестное служение украинскому народу постановляю наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени Жебривского Павла Ивановича – председателя Донецкой областной государственной администрации", – говорится в указе №163/2018.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о возможном преемнике Жебривского на посту главы Донецкой области.

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Тема
Новости Донецка и Донецкой области
Персоны
Павел ЖебривскийПетр Порошенко
Место
УкраинаДонецк
Объект
Донецкая область
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