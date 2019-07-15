Порошенко: надежный союзник "ЕС", которого мы никогда не подведем, – украинский народ

В следующем составе парламента, который будет сформирован после выборов 21 июля, партия "Европейская солидарность" будет прежде всего отстаивать стратегические интересы украинского народа, защищать европейские и евроатлантические перспективы государства.
Об этом в эфире телеканала ICTV заявил лидер "ЕС", пятый президент Украины Петр Порошенко, передает пресс-служба политсилы.
"Европейская солидарность" имеет одного надежного союзника, союз с которым мы точно никогда не нарушим, – это украинский народ. Цели, программа, цель, ради которой мы идем в парламент, абсолютно четкие – защитить будущее Украины, защитить перспективы европейской и евроатлантической интеграции. Причем это не просто лозунг, не месседж в социальных сетях – это четкая задача", – отметил Порошенко.
Петр Порошенко со сторонниками
Пресс-служба "ЕС"
По его словам, в 2023 году должны быть представлены заявки на членство в Евросоюзе, план действий по членству в НАТО, а в декабре 2019 года нужно включить этот вопрос в повестку дня саммита НАТО.
Лидер "ЕС" отметил, что партия идет в Верховную Раду не ради должностей, а для защиты европейского пути Украины. Порошенко заявил, что при этом команда готова взять на себя ответственность на любом сложном направлении государственного управления, в частности, возглавить правительство.
"Европейская солидарность" имеет кандидатуру премьера. Она достойная с моей точки зрения. Это лучшая кандидатура, и мы готовы будем ее предложить после того, как будет определен состав Верховной Рады", – сообщил пятый президент.
Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко заявил, что не позволит реваншистам вернуть Украину в кремлевскую систему координат. По его мнению, новой люстрацией отвлекают внимание общества от возвращения во власть приспешников Януковича.
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