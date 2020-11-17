Порошенко на встрече с предпринимателями раскритиковал "локдаун выходного дня"

Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в Ривне встретился с местными предпринимателями. Он раскритиковал бездумное введение так называемого "локдауна выходного дня", из-за которого предприниматели вышли под стены Верховной Рады.

Как сообщила пресс-служба политсилы, он отметил, что действующая власть не понимает потребностей бизнеса в Украине.

"Власть не понимает, что такое платить зарплату, аренду, что такое удерживать коллектив. Они говорят – "так на Западе тоже объявляют локдаун". Да. Только там правительство выплачивает заработную плату людям. Они средства заплатить забыли, а локдаун выходного дня ввели", – отметил лидер "Европейской Солидарности".

Порошенко подчеркнул, что необходимо срочно пересмотреть введение регистраторов расчетных операций и отменить обременительные для предпринимателей требования при применении РРО.

"Первое, что мы требовали – вернитесь к модели налогообложения бизнеса, которую мы вводили 5 лет назад. Отменить надо их попытку ввести РРО для субъектов малого и среднего бизнеса, для ФЛП – хотя бы на период коронавируса и реабилитационного периода после него", – подчеркнул Порошенко.

"Вернуть право тем, кто на упрощенной системе налогообложения, вести учет так, как им комфортно. Сейчас не время отказываться от книг учета, вводить программу. Потому что если программа сбилась – кто в этом виноват? Они предлагают штрафовать предпринимателя", – заметил Порошенко.

"Надо переходить на налог на выведенный капитал. Мы должны это сделать. Потому что это единственная возможность выйти из кризиса. Если человек не выводит дивиденды, а инвестирует – почему он с этого должен платить налог? Он создает рабочие места. Это распространенная практика – от Турции до Эстонии", – констатировал Петр Порошенко.

Он также призвал ввести двухлетний мораторий на увеличение ставок налогов и сборов. И восстановить норму о невозможности внесения изменений в годовой план-график плановых проверок налогоплательщиков.

Порошенко считает необходимым отменить дискриминационные и коррупционные нормы проекта 1210, который уже стал законом, в отношении прав налоговиков по своему усмотрению определять бизнесмена нарушителем закона, а также требования доказывать, почему он совершает ту или иную деятельность.

"Одним из главных моих достижений является то, что мы действовали в системе презумпции невиновности предпринимателя. Не может быть привлечен к уголовной ответственности предприниматель, если не пройдена вся процедура. Они убрали всю процедуру обжалования – и если налоговик считает, что предприниматель виновен, – все", – возмутился Порошенко.

"Следующая позиция – примите наш закон о бюро финансовой безопасности. Чтобы забрать право на пушечный выстрел подходить к бизнесу прокуратуре, СБУ, милиции, налоговикам – всем. А там сидят аудиторы, и без "маски-шоу" не доплатил – пришли проверили – заплати! Но никто тебя не "доит"! Иначе мы являемся неконкурентоспособными. А в условиях коронавируса конкуренция растет", – сказал Петр Порошенко.

Он также предлагает снизить с 18% до 5% (к ставке единого налога) налог от сдачи в аренду помещений – это позволит вывести доходы из тени. "Люди не должны бояться государства", – отметил пятый президент.

"Мы – единственная политическая сила, которая глубоко понимает, чувствует и борется за решение проблем предпринимателей, малого и среднего бизнеса. Почему? Потому что это средний класс. Средний класс – это тот, кто защитит демократию", – подытожил лидер "Европейской Солидарности".

Как сообщал OBOZREVATEL, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что нардепы специально провалили голосование по законопроекту для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), чтобы разработать новый.