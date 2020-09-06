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Порошенко на вече поддержал Олега Синютку на должность городского головы Львова

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Политика
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Порошенко на вече поддержал Олега Синютку на должность городского головы Львова

Петр Порошенко во Львове. Европейская солидарность

На многотысячном вече в центре Львова кандидатом на должность городского головы от партии "Европейская солидарность" был объявлен народный депутат Украины Олег Синютка.

Лидер партии, пятый президент Украины Петр Порошенко в своей речи отметил, что местные выборы во Львове и Львовской области чрезвычайно важны для всей Украины. Ведь именно Львов является сердцем украинства, а львовяне всегда первыми вставали на защиту государственности.

"Выборы городского головы – это отнюдь не местные выборы. Ведь именно от позиции Львова зависит целостность Украины. И столетиями Львовщина это доказывала неоднократно. Именно от позиции львовян зависит отпор федерализации. Именно от вас зависит защита реформы децентрализации, которая была основана нашей командой", – подчеркнул Порошенко.

"И украинский язык, и наши законы о развитии образования нуждаются в вашей позиции. Чтобы Львов не молчал. И городские власти не молчали", – заметил Петр Порошенко.

"Итак, местные выборы во Львовской области и городские выборы во Львове – это не только о канализации. Не только про лифты. Не только о текущем ремонте дорог и уличном освещении. И даже не только о мусоре", – убежден лидер "Европейской солидарности".

Пётр Порошенко в Львове

Пётр Порошенко в Львове

"Городские выборы во Львове и местные выборы на Львовщине – это об Украине. О ее воле, о ее народе, о ее чести, о ее славе", – отметил пятый президент Украины.

"И поэтому лидером Львова должен быть общенациональный лидер, представляющий единую общенациональную проукраинскую политическую силу", – убежден Петр Порошенко.

Олег Синютка в выступлении представил свое видение развития Львова и превращения его в мощный европейский центр науки, образования, технологий, туризма, а главное – в мировой центр украинства, который будет авторитетным и уважаемым на международной арене.

"Пришло время Львова! Он снова станет центром науки и образования и сможет реализовать свой потенциал. Львов вернет себе технологическую славу. Производимое во Львове будет знаком качества в Европе и в мире. Мы должны развить туризм другого качества – для научных конференций и бизнес форумов. Нам нужен другой статус: если ты не был во Львове – ты не видел Европы", – отметил Олег Синютка.

"Львов должен быть партнером Праги, Бухареста, Вены, Варшавы и всех столиц, где люди уважают друг друга, где гордятся тем, что живут в таком славном месте", – убежден Олег Синютка.

"Без Львова нет Украины. И Львов победит", – отметил Олег Синютка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петр Порошенко заявил, что санкции, которые российские власти ввели против него и ряда украинских депутатов, – это как знак качества и награда за защиту государственных интересов Украины.

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УкраинаЛьвовМестные выборы в Украине 2020Партия "Европейская солидарность"Олег СинюткаПетр Порошенко
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