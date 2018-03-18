Тем, кого не интересует реальность от очевидца, и тем кто "все и так знает" - можно не читать.

Познакомился с различными комментариями к визиту ПАП в освобожденную Катериновку, на "нулевой" опорник и 10 ОГШБр.

Кроме положительных, нейтральных и просто отрицательных, имеющих под собой негативное отношение к ПАП (что вполне нормально в демократическом государстве) – есть и другие.

Комментарии "экспертов" и "конспирологов". Мол, тут все не настоящее, народ подставной, позиции в глухом тылу, и вообще – все это постановочный цирк.

Поэтому, считаю необходимым, предоставить вам информацию "изнутри", от непосредственного участника событий – от меня.

Общая ситуация: дополнительный риск состоял в том, что кроме Президента в поездке принимали участия Министр обороны, НГШ и глава СНБО. Несмотря на перемирие, и правильно выбранное время визита - поведение боевиков характеризуется спонтанностью и непредсказуемостью нарушений режима.

Катериновка:

Президент действительно был в Катериновке. В центре села есть единственная площадка перед магазином, где привыкли собираться жители села.

Катериновка теперь находится полностью под контролем ВСУ. Однако, по договоренностям она по-прежнему относится к серой (демилитаризованной) зоне. Что исключает нахождение в ней наших основных сил. Прямо за ней – противник.

Слева и справа по фронту находится два вражеских опорных пункта. На дистанции 1500 и 1800 метров. До "рабочих" позиций, (огневых точек), на которые противник выходит для огневой работы – 800-900 метров.

Площадь прикрыта домами и зеленкой, находящейся на внешней стороне села на небольшом удалении. Что исключало возможность "прямого выстрела". И это единственный хороший параметр локации.

К плохим параметрам относятся вооружения, имеющиеся у боевиков на позициях, и само "нулевое" расположение. Если еще проехать по улице, и выехать на окраину села – практически сразу попадаешь на то место, где недавно был подбит БРДМ, и погибла наша Сабина. Которая ехала в Катериновку оказывать медицинскую помощь людям.

Средства возможного поражения (для тех, кому это что-то говорит): АГС-17, СПГ с осколочной гранатой, РПГ-7 с гранатой без ликвидатора, БМП с закрытой позиции, штатные минометные батареи 82 и 120 мм.

В самом печальном случае – крупная арта.

Средства и способы защиты:

В связи с секретностью, были исключены усиление и особая подготовка батальона, отвечающего за эту зону. Любая концентрация сил и "движение" - сразу привлекли бы внимание.

Батальон, по команде комбрига, был приведен в состояние штатной повышенной готовности при выходе кортежа (около 40 минут).

Любая активность противника (огневая, попытка атаки, выход ДРГ) была бы немедленно подавлена. Штатная "повышенная готовность" у нас штука очень серьезная, поверьте.

Однако, завязался бы вполне полномасштабный бой, при котором "летает все". Что позволило бы кортежу уйти, но риск при этом был бы максимальным.

ВОП.

Дистанции до противника, и все параметры риска и огневой угрозы – примерно такие, как и в Катериновке.

Однако, дистанция до противника несколько ближе. И не существует такого плотного прикрытия строениями. И риск пропорционально выше.

Жители.

Все люди, присутствовавшие на встрече – реальные жители Катериновки.

Никакой подготовки, фильтрации людей и вопросов не существовало от слова "совсем".

Катерниновцы, по озвученной версии, ожидали заместителя губернатора. Он приехал первым, и начал рабочую беседу. Обсуждаемые вопросы были важными. И особого внимания на проход еще нескольких машин никто не обратил (тем более, было сказано, что может подъехать еще заместитель министра).

Реакцию на появление президента все видели по телевизору. Вживую, это было даже ярче.

Отношение и атмосфера были взаимно доброжелательными. Это факт.

Ситуацией в селе власти и 10-я бригада занимались с самого начала (и задолго до возникновения идеи этой поездки). Поэтому, люди не чувствовали себя брошенными.

Но проблем в недавно освобожденном селе существует еще множество. И отношение к ним у людей – разное. Поэтому, каждый был волен говорить и спрашивать все, что угодно. Как все происходило – можно увидеть на любой из съемок.

По окончанию встречи, и на следующий день СIMIC бригады, который отвечал за организацию "встречи с замгубернатора", а так же за помощь бригады селу с первого дня – с интересом изучал реакцию жителей.

Я расстрою ожидание многих – она целиком положительная. Люди были рады визиту, и оценивают произошедшее высоко. Все было просто и по-людски. "Послезвучие" встречи – однозначно "плюсовое". И это факт.

Военные:

Предварительная подготовка была сведена к тщательному изучению обстановки.

ВОП выбирался по самому простому принципу – ближайший, к месту основной локации. С чем проблем не было никаких. И то, и другое – абсолютный "ноль".

Никакого "антуража" и "декораций" не создавалось. Все было как всегда, без малейшей корректировки.

Все люди, присутствующие на ВОПе – его штатные бойцы. Никакой фильтрации, и "специально привезенных бойцов" не было.

Дополнительно на встрече оказался только командир соседнего пункта (перешел дорогу). При любой "предварительной подготовке" его надо было однозначно прятать. Человек резкий, прямой, мало обращающий внимания на ранги и авторитеты.

Собственно, "сонечки" на ВОПе подобрались еще те. Самых разных возрастов – от двадцати с небольшим, до "сильно за 50". В основном, воюющие давно. Видели многое. Несколько Иловайских. С контузиями, ранениями, хапнувшие полный набор "прелестей войны". И потому люди непростые, с отбитым напрочь "пиитетом". Способные сказать что угодно, и кому угодно.

Так вот, на следующий день я ездил к ним сам. Мне было просто очень интересно их реальное отношение к произошедшему. Реальное – потому, что я не отношусь к их командованию. И никогда никого не подставлю. И очень ценю их доверие.

Они довольны. Они оценили этот поступок. Считают его правильным и необходимым. Как доказательство, что это наша земля. Как доказательство, что мы не боимся. Никто.

Отношение – как к знаковому событию, которое запомнится на всю жизнь.

Флаги, подписанные ПАПом – уже висят на обоих соседних ВОПах. На почетном месте.

По отношению к президенту – "Мужик. Не зассал"(извините за цитату).

"Общался просто. Вел себя правильно. Х**ни не говорил".

Последнее относилось не ко всем. Кто-то из журналистов умудрился задать "животрепещущий" вопрос. "Как вы относитесь к ситуации с Савченко, и к тому, что она принесла гранаты в Верховную Раду?" (за побуквенную точность вопроса не отвечаю)

Это напрягло. Человеку довелось попасть на "ноль" - но бойцы и ситуация ему не интересны. Он и сюда с собой притащил "киевскую муть". Пацаны начали "наливаться" и переглядываться.

По словам "резкого" командира соседнего ВОПа - "Алексеич выручил. Увидел нашу реакции, и попросил, чтобы нас не заставляли говорить "армейским языком" (и это тоже цитата).

Почему так оценили? Потому, что они лучше всех понимают степень риска. И важности это демонстрации силы. А это была именно "демонстрация силы".

Потому, что когда Главком приезжает к войскам на "ноль" - это нормально и правильно.

Кроме всего, визит в бригаду, внимание к бригаде – подняли боевой дух без всякого оттенка иронии. И это тоже – правда.

Я знаю, что я не убедил многих, кто придерживается своей "железной позиции" с религиозной убежденностью.

Я не буду развеивать теории конспирологов о "договорняках" и "постановках".

Все выше приведенное – простые факты. Те которые можно озвучивать. Этот текст прочитают многие участники событий. Поэтому я строго слежу за соответствие сказанного - действительности.

Все это легко проверяется – 10 бригада очень открытая для публичности система. И, в конце-концов – вэлкам ту Катериновка.

А я, как непосредственный участник событий на всех его этапах – отвечаю за каждое написанное выше слово. Оправдываться и убеждать в комментариях – не буду. Я отвечаю за свои слова. Будьте добры, придерживайтесь подобного принципа взаимно.

P.S. Служба безопасности Президента – крутые профы. И очень не даром едят свой хлеб.

А у старшего – стальные нервы. Толщиной с телеграфный столб))