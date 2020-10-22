Порошенко на Хортице призвал не голосовать за пророссийские партии

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко предупредил, что пророссийские силы планируют зайти в местные советы в южных и восточных областях Украины при полном попустительстве власти.

Во время выступления перед сторонниками на Хортице в Запорожье в четверг, 22 октября, политик отметил, что "верхушка Опоплатформы – недруги Украины".

"Возможно, не все избиратели понимают – не хочу обидеть простых людей, но верхушка Опоплатформы – это недруги Украины, это пятая российская колонна. На их же каналах вы можете видеть, как они ползают перед Путиным, руку ему целуют – злейшему врагу Украины", – заметил Порошенко.

Лидер "Европейской солидарности" отметил: "Единую проукраинскую политическую силу, парламентскую оппозицию, способную бороться с Россией, ОПЗЖ остервенело атакует, начиная с меня лично и всю нашу команду по приказу своего московского "верховного главнокомандующего".

"Слуга народа" уже заявил о том, что они будут на востоке формировать коалицию с ОПЗЖ", – напомнил Порошенко.

Он напомнил, что опросы общественного мнения продемонстрировали, что "Европейская солидарность" станет практически единственной политической силой, которая гарантированно проходит в Запорожской областной и городской советы.

"Поэтому не упустите свой голос, не дайте распылить его на любые другие политические проекты. Ибо вы думаете, что вы не будете голосовать за них, а на самом деле ваш голос пойдет ОПЗЖ или "Слугам". Мы являемся ядром, вокруг которого объединяются проевропейские патриотические силы во всех областях востока и юга Украины. Так есть в Харькове, в Одессе, так и в Запорожье – здесь наша мощная, сильная проукраинская команда", – отметил пятый президент.

"Наши кандидаты – это профессиональные управленцы, кандидаты наук, аграрии, ветераны АТО, волонтеры, общественные деятели, меценаты, врачи – и среди них нет клоунов", – резюмировал Порошенко.