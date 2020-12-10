Порошенко: на деньги от Евросоюза правительство должно закупить вакцину для бесплатной вакцинации населения

Финансовая помощь, которую без каких-либо условий предоставил Украине Евросоюз, должна быть использована для бесплатной вакцинации всех украинцев от коронавируса.

Об этом в видеообращении в своем Facebook заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, поблагодарив европейских партнеров Украины за поддержку во времена пандемии. В то же время он предостерег власти от нецелевого использования макрофинансовой помощи ЕС (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

"Рад сообщить, что Украина получила финансовую помощь от Европейского Союза для противодействия эпидемии COVID-19. Мы благодарны нашим европейским партнерам, которые не оставляют Украину в трудное время и четко демонстрируют, кто является нашим настоящим союзником. И мы тоже работали для того, чтобы Украина получила этот транш без каких-либо условий", – отметил пятый президент.

"При этом мы жестко требуем от власти – эти средства не должна постигнуть судьба Антиковидного фонда, когда миллиарды гривен, которые должны спасать украинцев и позволить стране преодолеть эпидемию, закатали в асфальт для пиара президента и откатов для его друзей", – предостерег Порошенко.

По его словам, 600 млн евро помощи – это 20 млрд гривен. "Уверен, на все эти средства украинское правительство должно закупить вакцину от лучших мировых производителей, чтобы бесплатно провакцинировать всех украинцев. Это – ключ к преодолению эпидемии и безопасность для наших граждан", – подчеркнул лидер "Европейской Солидарности".

Он напомнил, что Великобритания уже начала вакцинацию, на днях это пойдет Франция, Израиль и США. "Вместе с тем украинцы до сих пор не имеют никакого ответа от правительства относительно того, когда будут подписаны контракты по поставке вакцин", – отметил Порошенко.

"Сегодня это должно наконец стать приоритетом для правительства. Необходимые средства уже есть. Мы будем жестко контролировать правительство, чтобы их наконец потратили по назначению – для преодоления эпидемии ковида", – резюмировал лидер оппозиции.

Facebook Петра Порошенко

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