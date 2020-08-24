Порошенко: на 30-летие Независимости должен быть парад, если власть не захочет – мы ее заставим

В Киеве по случаю Дня Независимости состоялся марш с участием ветеранов войны на Донбассе, волонтеров и активистов. Європейская Солидарность

В следующем году исполняется 30 лет Независимости – и в этот день непременно должен состояться военный парад. Об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил во время выступления на многотысячном митинге в Европейской площади, который состоялся после многолюдного Марша Независимости. Детали речи Порошенко сообщает сайт "Европейской Солидарности".

Порошенко отметил, что Зеленский боится украинской армии, и именно этот страх стоит за нежеланием проводить парад.

"Я понимаю, что у вагона Сердючки ему комфортнее, чем у танка. Там не так страшно. Он не понимает значения парада ни для самих военных, ни для настоящих украинцев, ни для общества. Потому что сильны мы не только броней, но и нашим мощным духом победы, который мы демонстрировали и будем продолжать демонстрировать", – убежден Порошенко.

Пятый президент Украины призвал своего преемника прекратить "прятаться от армии" и "презирать ее".

"Хватит бояться армии! Хватит прятаться от нее! Хватит скрыто презирать ее! Хватит уклоняться от выполнения обязанностей Верховного Главнокомандующего!" – призвал Порошенко.

По мнению политика, собственное тридцатилетие Украина должна встретить в 2021-м настоящим военным парадом.

"Усех бамбить" не надо. Но в следующем году в день тридцатой годовщины Независимости должен быть большой военный парад. С техникой, с авиацией, с лучшими в мире воинами, с ветеранами, с добровольцами", – убежден Порошенко.

"Не сделает власть сама – мы придумаем, как ее заставить. Ведь кое-кто в армии не служил, а в армии говорят: " Не можешь – научим, не хочешь – заставим", – предупредил лидер "Европейской Солидарности".

Как сообщал OBOZREVATEL, сегодня в центре Киева состоялся многотысячный Марш Независимости, в котором приняли участие десятки тысяч ветеранов, родственников погибших героев российско-украинской войны, волонтеров, общественных активистов, политиков и общественных деятелей. Во главе колонны ветеранов войны на Донбассе прошел Петр Порошенко с женой.

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