Порошенко мощно напомнил о шестой годовщине освобождения четырех городов Донбасса от российской оккупации

Порошенко напомнил о шестой годовщине освобождения четырех городов Донбасса от российской оккупации.

Пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил жителей Северодонецка, Лисичанска, Рубежного и Торецка на Донбассе с шестой годовщиной освобождения от российских оккупантов.

На своей странице в Facebook лидер "Европейской солидарности" напомнил, что украинские военные мужественно сдерживали наступление российских сил, освобождая город за городом, село за селом.

"Это была блестящая реализация замысла о контрнаступлении, за которым наблюдала вся страна. Поздравляю жителей этих прекрасных городов с шестой годовщиной освобождения от российской оккупации. Донбасс был, есть и будет украинским! Слава украинским воинам! Слава Украине!", – написал Порошенко.

Напомним, Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в Facebook напомнил, что 21 июля 2014 сводный штурмовой отряд украинской армии освободил от российских оккупантов шахтерский город Торецк, который тогда еще назывался Дзержинск. Также в этот день был освобожден город Рубежное. Блестящую операцию провели 33 бойца Сил специальных операций ВС Украины и 8 воинов 73-го Морского центра специального назначения.

Также 21 июля 2014 от оккупантов был освобожден город Рубежное Луганской области. Освобождение города происходило в условиях полной боевой взаимодействия Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, подразделений Национальной полиции и добровольческих батальонов.