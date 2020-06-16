Порошенко могут арестовать в день похорон отца: адвокат выступил с заявлением

Адвокат Илья Новиков сообщил, что Офис Генерального прокурора будет требовать для пятого президента Петра Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом он рассказал на брифинге 16 июня. По его словам, заседание состоится 17 июня, а решение будет принимать скандальный судья Печерского суда Сергей Вовк.

"Сегодня мы получили официальное извещение. Порошенко будут пытаться, как анонсировано еще 10 июня, взять под стражу. Ходатайство расписано на судью Вовка, что нас совершенно не удивляет. О судье Вовке существует циркулирующее среди юристов мнение, что он связан с Офисом президента. Судья Вовк вел процесс Луценко, его пыталисьуволить, и он восстановился в должности. Судья Вовк рассматривал и выносил решения по предварительным ходатайством ГБР в рамках серии дел против Порошенко. То, что это ходатайство в силу ряда причин оказалось расписано на судью Вовка – это ожидаемо и нас это не удивило", – подчеркнул Новиков.

Он подтвердил, что Порошенко обязательно прибудет в суд.

"Петр Порошенко обязательно появится в суде. Я хочу напомнить, что сегодня умер отец Петра Алексеевича. В соответствии с христианским обычаем похороны происходит на третий день. Но Порошенко обязательно появится в суде – это принципиальный вопрос, и теперь еще более принципиальный", – сказал Новиков.

Адвокат Игорь Головань в свою очередь отметил, что количество процессуальных нарушений в этом производстве огромное, и генпрокурор Ирина Венедиктова первая в истории руководительница ОГП, которая фактически поставила под сомнение конституционные полномочия президента Украины.

"Венедиктова, я думаю, это первый Генеральный прокурор в истории Украины, который связан с прямой фальсификацией документов уже в двух производствах. Первом – связанном с незаконным штурмом Музея Гончара. И в этом производстве. Вот здесь есть фальсифицированные лично Генеральным прокурором документы. Что мы и надеемся доказать", – сообщил Головань.

"Мы имеем факт привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности со стороны генерального прокурора. Это совершенно очевидно. Об этом говорил в своем интервью бывший генеральный прокурор Рябошапка. НАБУ еще в марте этого года установило, что там нарушений не было. 26 марта 2020 года было издано постановление о поручении осуществления досудебного расследования другому органу досудебного расследования. Подписал его заместитель генерального прокурора, руководитель САП господин Холодницкий, который в постановлении написал черным по белому, что в ходе изучения материалов досудебного расследования установлено отсутствие обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения", – сообщил Головань.

Напомним, ранее Новиков заявил, что "допрос" Порошенко в ГБР не состоялся, поскольку ему пытались вручить "подозрение" в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки.

По словам адвоката, ГБР намеренно инспирировало так называемое "дело о картинах", чтобы под его прикрытием вручить Порошенко незаконное подозрение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ГБР 10 июня устроили акцию в поддержку Порошенко. Его сторонники принесли под бюро картины-фотожабы с карикатурами на президента Владимира Зеленского, генерального прокурора Ирину Венедиктову, бизнесмена Игоря Коломойского в стиле мировых шедевров.