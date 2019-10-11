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11 октября • обновлено в 13:21
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Порошенко летит на Парламентскую ассамблею НАТО в Лондоне: раскрыты первые детали

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Пятый президент Украины и председатель политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко примет участие в мероприятиях в рамках Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса.

Об этом сообщает пресс-служба "ЕС". Мероприятия пройдут в Лондоне 12-14 октября.

В частности, Порошенко примет участие в заседании Комитета по вопросам обороны и безопасности. Среди прочего, будет подниматься вопрос о перспективах Плана действий по членству в НАТО для Украины.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

112 канал

Новости
"Укрепляем международный фронт": Порошенко провел важные переговоры об Украине, ЕС и НАТО

Программой визита Петра Порошенко в Лондон также предусмотрен ряд встреч с участниками Парламентской ассамблеи и руководством Североатлантического альянса.

Как писал OBOZREVATEL:

  • Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил об изменении тактики в вопросе евроатлантической интеграции Украины.

  • Ранее народный депутат от "Слуги народа" и глава комитета Рады по госбезопасности Ирина Верещук заявила, что Украине нужно пересмотреть подход к отношениям с НАТО и отказаться от вступления в Альянс.

  • Вскоре она оправдалась, что якобы имела в виду, что поддерживает все шаги, которые приближают Украину к Североатлантическому альянсу, однако "нас там не ждут".

  • Президент Украины Владимир Зеленский на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и завил, что Украина продолжит активное взаимодействие с Альянсом в сфере реализации структурных реформ в секторе безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО.

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Персона
Петр Порошенко
Теги
НАТО Партия "Европейская солидарность"
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Только бы не сбили, только бы не сбили, свои же..(
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
На балкончике послушает с перепоя
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
"также предусмотрен ряд встреч с участниками Парламентской ассамблеи и руководством Североатлантического альянса." Его туда никто не приглашал,или ,как всегда,возле туалета ловить будет!!!)))))))))
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