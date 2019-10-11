Порошенко летит на Парламентскую ассамблею НАТО в Лондоне: раскрыты первые детали

Пятый президент Украины и председатель политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко примет участие в мероприятиях в рамках Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса.

Об этом сообщает пресс-служба "ЕС". Мероприятия пройдут в Лондоне 12-14 октября.

В частности, Порошенко примет участие в заседании Комитета по вопросам обороны и безопасности. Среди прочего, будет подниматься вопрос о перспективах Плана действий по членству в НАТО для Украины.

Петр Порошенко 112 канал

Программой визита Петра Порошенко в Лондон также предусмотрен ряд встреч с участниками Парламентской ассамблеи и руководством Североатлантического альянса.

Как писал OBOZREVATEL:

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил об изменении тактики в вопросе евроатлантической интеграции Украины.

Ранее народный депутат от "Слуги народа" и глава комитета Рады по госбезопасности Ирина Верещук заявила, что Украине нужно пересмотреть подход к отношениям с НАТО и отказаться от вступления в Альянс.

Вскоре она оправдалась, что якобы имела в виду, что поддерживает все шаги, которые приближают Украину к Североатлантическому альянсу, однако "нас там не ждут".

Президент Украины Владимир Зеленский на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и завил, что Украина продолжит активное взаимодействие с Альянсом в сфере реализации структурных реформ в секторе безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал